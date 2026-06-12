Las oposiciones de À Punt caducan y la plantilla sigue en interinidad tras ocho años

Fue una de las últimas decisiones que tomó la dirección de À Punt en tiempos del Consell del Botànic, con la que se buscaba estabilizar la plantilla, y este jueves se ha convertido en la última piedra derribada de lo que quedaba en pie de aquel modelo. El consejo de administración que gestiona la radiotelevisión pública valenciana ha acordado la anulación de la tercera y última tanda del proceso de oposiciones convocado en 2023, lo que deja a los trabajadores en la misma situación de interinidad desde que entraron, una situación que se da dos días después de cumplirse los ocho años de emisiones de la tele.

En concreto, el consejo de administración ha aprobado la anulación del proceso de oposiciones convocado en marzo de 2023 por el entonces Consell Rector que encabezaba Miquel Francés. Esta resolución preveía la cobertura de 50 plazas, de los que, entre otros, 13 eran para "expertos en redes y comunicación", 8 para "SEO manager" y 7 grafistas. Esta OPE se complementaba con otras dos resoluciones previas donde se habían convocado hasta 143 plazas de periodistas y cámaras, procedimientos con los que se iniciaba una estabilización de una parte de la plantilla.

Se da la circunstancia de que la anulación de esta OPE es una de las primeras decisiones que toma el consejo de administración con su nuevo presidente, Ramón Ceballos al frente,. elegido por PP y Vox a final de abril en las Corts. Tampoco es que hubiera podido dar un giro a una situación que venía ya vista para sentencia y que incluso fuentes de la dirección de la empresa pública califican de "trámite", aunque sí que activará el proceso para devolver las tasas que pagaron quienes se inscribieron.

Asimismo, estas mismas fuentes de la cadena pública recuerdan que las OPEs caducan a los tres años (así consta en la propia resolución del DOGV), un plazo que se había cumplido en la citada convocatoria y por ello el asunto se haya votado y anulado. Es más, la de marzo de 2023 de 50 plazas es la tercera y última tanda de otras dos previas que ya se anularon en diciembre de 2025 y en las que se convocaban 100 y 43 puestos entre periodistas y cámaras.

Imagen de archivo de la sede de À Punt en Burjassot. / Fernando Bustamante

¿Qué ha ocurrido hasta llegar a este punto? Los tres años entre que la triple convocatoria salió publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y que À Punt las haya dado por extinguidas no han sido precisamente una lucha encarnizada contra el reloj para cumplir con el mandato de desplegar el proceso selectivo. Ninguno de los tres procesos selectivos había cosechado avance alguno, al contrario, prácticamente todas las decisiones que han ido afectando a la radiotelevisión pública dificultaban todavía más este proceso.

"100 % en interinidad"

PP y Vox registraron una ley en marzo de 2024 por la que reformulaban el conglomerado societario de À Punt, que pasaba de la estructura de una corporación y una SA a sola una empresa pública y cambiaba su órgano de gestión, disolviendo el Consell Rector por un consejo de administración elegido casi en su totalidad en las Corts (7 de 8) y además por mayoría absoluta, permitiendo que populares y voxistas impusieran a sus candidatos sin acuerdo con la izquierda. Tras ello, han ido cambiando los cargos de dirección en cascada y ha habido una reforma de la Relación de Puestos de Trabajo, la estructura laboral, modificando así las posibles necesidades respecto a las plazas convocadas.

Previamente el paso para convocar las oposiciones ahora anuladas no es que hubiera sido diligente ni plagado de facilidades. Esas oposiciones llegaron con más de cinco años de funcionamiento de la radio y la tele y tras no pocos choques entre la entonces dirección del ente y el Consell por las limitaciones presupuestarias. De hecho, en su carta de despedida, Francés lamentó que el proceso selectivo y de oposiciones se inició "demasiado tarde por motivos ajenos a la CVMC" (la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació) y que ahora está "parado por la entrada en vigor de la nueva ley, ha imposibilitado la consolidación de una plantilla de profesionales, que lleva años en condiciones precarias".

Noticias relacionadas

Ese problema todavía sigue enquistado mientras esta semana la tele soplaba las ocho velas desde el inicio de sus emisiones. Fuentes sindicales recuerdan que mientras que la llamada ley Iceta se aprobó en 2021 para bajar la temporalidad por debajo del 8 % en la Administración, en À Punt el 100 % de la plantilla está en interinidad. Más allá de la anulación del proceso de 2023, señalan que cualquier estabilización está "parada" y reclaman que se habiliten vías extraordinarias como se ha hecho en otras instituciones públicas ante el riesgo de que termine otra legislatura sin cambios.