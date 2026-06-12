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Pérez Llorca se reúne con el ministro de Hacienda este lunes en el Palau

El encuentro llega casi tres meses después del nombramiento del valenciano Arcadi España, con el que el jefe del Consell quiere abordar el nuevo sistema de financiación

17/12/2025 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i), durante una reunión, en el Palacio de La Moncloa, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Se trata del primer encuentro entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat tras la investidura de Pérez Llorca el pasado 2 de diciembre. Durante su encuentro, el presidente del ejecutivo valenciano ha pedido un Pacto del Agua y que &quot;respete&quot; las normas aprobadas en Les Corts como la Ley de Costas. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

17/12/2025 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i), durante una reunión, en el Palacio de La Moncloa, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Se trata del primer encuentro entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat tras la investidura de Pérez Llorca el pasado 2 de diciembre. Durante su encuentro, el presidente del ejecutivo valenciano ha pedido un Pacto del Agua y que "respete" las normas aprobadas en Les Corts como la Ley de Costas. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press / Alberto Ortega - Europa Press / Europa Press

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José Luis García Nieves

José Luis García Nieves

València

El esperado encuentro ya tiene fecha. Será este lunes 15 de junio cuando el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, recibirá en el Palau de la Generalitat al ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España.

La reunión se ha hecho esperar. El jefe del Consell la solicitó días después del nombramiento del ministro, que se produjo el pasado 27 de marzo, hace casi tres meses.

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