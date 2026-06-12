Generalitat
Pérez Llorca se reúne con el ministro de Hacienda este lunes en el Palau
El encuentro llega casi tres meses después del nombramiento del valenciano Arcadi España, con el que el jefe del Consell quiere abordar el nuevo sistema de financiación
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El esperado encuentro ya tiene fecha. Será este lunes 15 de junio cuando el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, recibirá en el Palau de la Generalitat al ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España.
La reunión se ha hecho esperar. El jefe del Consell la solicitó días después del nombramiento del ministro, que se produjo el pasado 27 de marzo, hace casi tres meses.
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