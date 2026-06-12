Sin preguntas al Consell tras el pleno en Torrevieja

El Consell celebró este viernes en Torrevieja su habitual pleno semanal. Llevarse las reuniones de gobierno fuera de la sede habitual del Palau de la Generalitat, en València, donde se centralizan habitualmente se ha convertido en una costumbre en los últimos años. El Botànic hizo gala de ello, vinculándolo a una voluntad de vertebrar el territorio, y el Ejecutivo del PP ha cogido ese testigo durante la actual legislatura.

Pese al gesto que supone hacia las zonas periféricas, este nuevo hábito comporta otras consecuencias. Una de ellas se pudo constatar en Torrevieja, donde el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, protagonizó la que posiblemente sea la comparecencia más plácida de su dilatada carrera.

Noticias relacionadas

Y es que el popular no tuvo que contestar ni una sola pregunta en la habitual rueda de prensa posterior al pleno. La presencia de medios en esta localidad, casi limítrofe con Murcia y a cerca de una hora en coche de Alicante, fue muy limitada y los pocos presentes no plantearon ninguna cuestión, por lo que Barrachina se limitó a narrar los acuerdos de gobierno y, en apenas 20 minutos solventó su intervención.