VAIVÉN
Sin preguntas al Consell tras el pleno en Torrevieja
El Consell celebró este viernes en Torrevieja su habitual pleno semanal. Llevarse las reuniones de gobierno fuera de la sede habitual del Palau de la Generalitat, en València, donde se centralizan habitualmente se ha convertido en una costumbre en los últimos años. El Botànic hizo gala de ello, vinculándolo a una voluntad de vertebrar el territorio, y el Ejecutivo del PP ha cogido ese testigo durante la actual legislatura.
Pese al gesto que supone hacia las zonas periféricas, este nuevo hábito comporta otras consecuencias. Una de ellas se pudo constatar en Torrevieja, donde el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, protagonizó la que posiblemente sea la comparecencia más plácida de su dilatada carrera.
Y es que el popular no tuvo que contestar ni una sola pregunta en la habitual rueda de prensa posterior al pleno. La presencia de medios en esta localidad, casi limítrofe con Murcia y a cerca de una hora en coche de Alicante, fue muy limitada y los pocos presentes no plantearon ninguna cuestión, por lo que Barrachina se limitó a narrar los acuerdos de gobierno y, en apenas 20 minutos solventó su intervención.
Suscríbete para seguir leyendo
- Visto para sentencia el acuerdo educativo: los docentes votan en los próximos días la propuesta de Conselleria
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo las protestas y manifestación de hoy
- Última hora del estado de salud de Jorge Bellver: en estado muy grave tras ser operado de un ictus
- El tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet prevé un vuelco meteorológico de cara al fin de semana
- Educación defiende su última propuesta pese a mantener la oferta salarial: 'Supera ampliamente las reivindicaciones
- Los docentes votan suspender la huelga indefinida y rechazan el acuerdo con Conselleria
- Más protestas el curso que viene o un “alto el fuego”: qué escenarios se abren ahora para la huelga educativa
- Una negociación televisada acaba con una nueva propuesta de 3.300 millones que valorarán los sindicatos