Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaCalendario escolar Comunitat ValencianaMercadonaEstado salud Jorge BellverFord AlmussafesNotas PAU Comunitat ValencianaJosé Luis SastreHorario Valencia Basket
instagramlinkedin

VAIVÉN

Sin preguntas al Consell tras el pleno en Torrevieja

Juanfran Pérez Llorca preside el pleno del Consell, celebrado este viernes en Torrevieja.

Juanfran Pérez Llorca preside el pleno del Consell, celebrado este viernes en Torrevieja. / MORELL / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

València

El Consell celebró este viernes en Torrevieja su habitual pleno semanal. Llevarse las reuniones de gobierno fuera de la sede habitual del Palau de la Generalitat, en València, donde se centralizan habitualmente se ha convertido en una costumbre en los últimos años. El Botànic hizo gala de ello, vinculándolo a una voluntad de vertebrar el territorio, y el Ejecutivo del PP ha cogido ese testigo durante la actual legislatura.

Pese al gesto que supone hacia las zonas periféricas, este nuevo hábito comporta otras consecuencias. Una de ellas se pudo constatar en Torrevieja, donde el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, protagonizó la que posiblemente sea la comparecencia más plácida de su dilatada carrera.

Noticias relacionadas

Y es que el popular no tuvo que contestar ni una sola pregunta en la habitual rueda de prensa posterior al pleno. La presencia de medios en esta localidad, casi limítrofe con Murcia y a cerca de una hora en coche de Alicante, fue muy limitada y los pocos presentes no plantearon ninguna cuestión, por lo que Barrachina se limitó a narrar los acuerdos de gobierno y, en apenas 20 minutos solventó su intervención.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Visto para sentencia el acuerdo educativo: los docentes votan en los próximos días la propuesta de Conselleria
  2. Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo las protestas y manifestación de hoy
  3. Última hora del estado de salud de Jorge Bellver: en estado muy grave tras ser operado de un ictus
  4. El tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet prevé un vuelco meteorológico de cara al fin de semana
  5. Educación defiende su última propuesta pese a mantener la oferta salarial: 'Supera ampliamente las reivindicaciones
  6. Los docentes votan suspender la huelga indefinida y rechazan el acuerdo con Conselleria
  7. Más protestas el curso que viene o un “alto el fuego”: qué escenarios se abren ahora para la huelga educativa
  8. Una negociación televisada acaba con una nueva propuesta de 3.300 millones que valorarán los sindicatos

Sin preguntas al Consell tras el pleno en Torrevieja

Sin preguntas al Consell tras el pleno en Torrevieja

El 95,23 % de los estudiantes valencianos supera las PAU de 2026 en primera convocatoria

El 95,23 % de los estudiantes valencianos supera las PAU de 2026 en primera convocatoria

Publicado el calendario escolar 2026-2027 de la Comunitat Valenciana: el curso empezará el 9 de septiembre y acabará el 18 de junio

Publicado el calendario escolar 2026-2027 de la Comunitat Valenciana: el curso empezará el 9 de septiembre y acabará el 18 de junio

Morant mantiene el respaldo a Zapatero y acusa a la justicia de "doble rasero"

Morant mantiene el respaldo a Zapatero y acusa a la justicia de "doble rasero"

La Diputación de Valencia se compromete a completar el Memorial de Paterna de las víctimas del franquismo

La Diputación de Valencia se compromete a completar el Memorial de Paterna de las víctimas del franquismo

Evacuada la planta de Oncología del Clínico por una fuga de aguas residuales

Evacuada la planta de Oncología del Clínico por una fuga de aguas residuales

La Universitat de València oferta 75 titulacions per al curs 2026-27

La Universitat de València oferta 75 titulacions per al curs 2026-27

El Consorcio de Bomberos de Valencia se convierte en el mayor de España al sumar 245 nuevos efectivos

El Consorcio de Bomberos de Valencia se convierte en el mayor de España al sumar 245 nuevos efectivos
Tracking Pixel Contents