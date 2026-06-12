Publicado el calendario escolar 2026-2027 de la Comunitat Valenciana: el curso empezará el 9 de septiembre y acabará el 18 de junio

Ya se conoce el calendario escolar para el próximo curso, 2026-2027. Lo ha hehco público la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través de la dirección general de Centros Docentes, que ha establecido que el próximo curso escolar en la Comunitat Valenciana comience el 9 de septiembre de 2026 en las etapas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, tanto en FP Grado Básico (FPB) como en las titulaciones de Grado Medio y Superior.

Eso, en cuanto a la fecha de inicio. Por su parte, el último día lectivo del curso será el 18 de junio de 2027 en Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP Grado Básico y titulaciones de grado Medio y Superior. Es decir que, con esa fecha de inicio y de fin, en total, el curso 2026-2027 contará con 179 días lectivos.

¿Y la FP para adultos, las EOI y las enseñanzas artísticas?

Así lo ha trasladado el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, tras el proceso de negociación con los distintos sectores de la comunidad educativa en el que se han abordado las fechas del calendario escolar para el próximo curso.

No solo de las etapas obligatorias, sino también de los programas formativos de cualificación básica y FP de segunda oportunidad. En este caso, estos estudios comenzarán el curso el 14 de septiembre y finalizarán el 18 de junio.

Además, se unifican las fechas para la Formación de Personas Adultas, Enseñanzas Artísticas de Música y Danza, elementales y profesionales y Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño: comenzarán el 14 de septiembre de 2026 y finalizarán el 11 de junio de 2027.

En cuanto a los alumnos de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial comenzarán el curso el 21 de septiembre y finalizarán el 18 de junio. Por su parte, las Escuelas Oficiales de Idiomas comenzarán el curso el 28 de septiembre de 2026 y finalizarán el 18 de junio de 2027.

Varios niños en el patio de un centro educativo / Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Periodos de vacaciones

El calendario escolar para el curso 2026-2027 incluye también los periodos no lectivos. Comprenden las vacaciones de Navidad, que serán desde el 22 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos inclusive; y las vacaciones de Pascua, que engloban desde el 25 de marzo a 5 de abril de 2027, ambos inclusive.

Además, durante este curso escolar no serán lectivos los días festivos 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana; 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional; 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción; y 19 de marzo, Día de San José.

Los festivos municipales

Los Consejos Escolares Municipales seguirán disponiendo de tres días festivos a efectos escolares, que podrán distribuir a lo largo del curso según sus necesidades.

Pero además, previo acuerdo del Consejo Escolar Municipal, podrán pedir la modificación del calendario, aunque siempre con una estructura determinada: mediante el intercambio de entre uno y cuatro días lectivos por otros no lectivos consecutivos, siempre compensándolos por el mismo número de días lectivos.

Noticias relacionadas

"Con ello reforzamos la autonomía de los municipios que dispondrán de una mayor flexibilidad para adaptar el calendario escolar a sus fiestas y tradiciones locales”, ha destacado Jorge Cabo. Esta disposición no alterará el número de día lectivos ni la duración del curso escolar.