La pulla interna en el Consell por la caída del 112 en plena dana: "Es un problema para un día como hoy"

Los mensajes de Whatsapp aportados por la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, revelan las conversaciones en el seno del Gobierno valenciano el día de la dana. Aquel grupo, integrado no solo por consellers sino también por otros altos cargos del 'núcleo duro' del entonces president, Carlos Mazón, recibió las indicaciones del jefe del Consell a primera hora para ir actualizando la información de cada una de las áreas para "inundarde datos los medios". "Desprende la sensación de estar alerta que te cagas", justificó Mazón. Y así fue durante el día, cuando los responsables aportaron incidencias en sus consellerias, incluso hubo alguna que otra pulla en los peores momentos de la catástrofe.

En el chat consta que, ya por la noche, la que era portavoz del Consell y consellera de Hacienda, Ruth Merino, notificó al grupo sobre los fallos que estaba registrando el servicio de 112 durante toda la jornada. "Me dicen que el centro de comunaciones de Telefónica de La Eliana (del que depende el 112) ha fallado y que puede que el respaldo de urgencia, el de cheste, haya colapsado también", asegura la portavoz, que cierra el mensaje: "Reunión de urgencia en Telefónica Madrid".

El wasap generó un pequeño rifirrafe porque, a los tres minutos, la consellera de Interior, Salomé Pradas, responsable de las emergencias, le replicó: "No es así. El 112 no ha fallado, sigue operativo". A lo que Merino aclaró: "Sí, operativo sigue", pero insistió en que de 8 líneas ed comunicación "solo" quedaban dos "activas". "Cada una puede mantener 30 llamadas simultáneas", prosiguió, para acabar con una pulla: "Para un día como hoy es un problema, además solo pueden recibir llamadas".

Lo cierto es que el día de la dana el servicio de emergencias del 112 echaba humo y recibió cerca de 20.000 llamadas, por lo que la envergadura de la emergencia provocó un alud de peticiones de auxilio que provocaron el colapso de las líneas, según declararon técnicos a la jueza. Los informes de la administración autonómica han constatado que sólo 9.605 llamadas pudieron ser atendidas, es decir, el 49%. El resto (51%), quedaron sin respuesta.

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Así pues, los registros de la Generalitat constatan el "impacto que tuvo dicha carga de trabajo en el tiempo de respuesta", que aquel día se multiplicó hasta por 50 respecto al tiempo de respuesta medio de un día normal. En octubre, el tiempo de espera medio diario se encontraba entre 5 y 11 segundos, con algún pico de un día puntual hasta los 14, pero la jornada de marras este alcanzó los 375 segundos (más de seis minutos).