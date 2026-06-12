El sindicato de enfermería (Satse) reclama más medios en las unidades de hospitalización domiciliaria

El Sindicato de Enfermería Satse ha lanzado una campaña de movilización e información para exigir a la Conselleria de Sanidad "un giro de 180 grados" en su política hacia las Unidades de Hospitalización a Domicilio (UHD). La organización ha denunciado el "abandono" que sufren estos profesionales sanitarios en la Comunitat Valenciana y pretende con esta campaña "forzar" a la Administración a potenciar y dotar de recursos estas Unidades.

Las UHD constituyen un "pilar asistencial fundamental" diseñado para ofrecer cuidados de rango hospitalario directamente en el hogar al paciente con patologías complejas, crónicas o en fases terminales, "recibiendo tratamientos intensivos en su entorno familiar, evitando los ingresos en planta y liberando camas en las infraestructuras hospitalarias", han explicado desde Satse.

Pilar fundamental

En concreto, la Enfermería de las U.H.D. trabajan con recursos "limitados", "a lo que se suma una asfixiante carga asistencial agravada por la complejidad de los desplazarse en vehículo o encontrar aparcamiento". "Las agendas de las enfermeras están saturadas de visitas que las obligan a encadenar trayectos a contrarreloj, cargando con el material sanitario y asumiendo tareas administrativas añadidas que restan tiempo a la atención directa. Por si fuera poco, la seguridad física está en jaque al acceder a domicilios desconocidos, lo que genera un riesgo real de sufrir agresiones físicas o verbales sin ningún compañero", han lamentado.

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Para frenar este escenario, el Sindicato de Enfermería ha exigido a la Conselleria un aumento "inmediato" de las plantillas que reduzca la carga laboral actual. Satse ha reclamado la creación de un complemento de movilidad que compense el servicio itinerante o el abono por dispersión geográfica, ya que este personal se desplaza por todo el departamento de salud, algunos más de 30 kilómetros. "Esto debe complementarse con la implantación de equipos multidisciplinares reales que incluyan, como mínimo, la figura de un fisioterapeuta por cada unidad asistencial para ofrecer una atención integral y de la enfermera especialista en Geriatría", han dicho.