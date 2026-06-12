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Huelga educativa
Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana
La huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana llega a su fin tras votar este miércoles su suspensión
Este jueves fue el último día efectivo de la huelga de profesores tras votar el miércoles suspender la huelga indefinida. Desde el 11 de mayo y durante cinco semanas estuvo vigente entre el profesorado no universitario de la enseñanza pública de la Comunitat Valenciana, hasta el 11 de junio, cuando se cumple un mes de movilizaciones.
Este jueves a las nueve de la mañana se celebró una nueva mesa negociadora en la que los sindicatos firmaron algunos de los acuerdos que proponía la Conselleria de Educación, siempre tras consultar la decisión del cuerpo docente.
Pese a suspender la huelga indefinida, los docentes no descartan continuar con las movilizaciones el próximo curso. De hecho, la diferencia radica en que se suspende y no desconvoca, por lo que en el caso de que se decidiera volver a la protesta, solo haría falta "reactivarla", y al día siguiente el escenario volvería a ser de huelga para el profesorado, sin que tengan que pasar los diez días de plazo obligatorio cuando se convoca un nuevo paro.
Marta Rojo
Los equipos directivos dimitidos piden reuniones directas y en 'streaming' con la consellera Ortí
En total, son 300 dimisiones ya contabilizadas de todo tipo de miembros de equipos directivos. Eso según los últimos datos recopilados por la Plataforma de Equips Directius Crítics a finales de mayo. En el marco de la huelga y como medida de presión, dimitieron 75 directores o directoras. Pero, como en cada uno de los centros en los que ha dimitido su director, cae la directiva al completo, y como mínimo, cada equipo incluye tres personas -director, vicedirector y secretario- el resultado es la dimisión de facto de 225 personas.
Marta Rojo
La negociación de Educación con los docentes se cierra sin unanimidad y con tres acuerdos parciales en salarios, valenciano y burocracia
Han sido más de cinco semanas, pero este viernes es el primer día desde el 11 de mayo sin huelga indefinida de profesores de la enseñanza pública activa. El paro está ahora inactivo -que no desconvocado- porque esa fue la opinión mayoritaria de los docentes que votaron en la consulta puesta en marcha por la mayoría sindical. Y a este primer día de normalidad en la educación tras la movilización se llega con cero unanimidades en la mesa de negociación pero con tres acuerdos parciales: al ya firmado por la Conselleria de Educación con CSIF y ANPE se suman desde ayer dos más, en materia de burocracia y de valenciano.
Marta Rojo
“Somos imprescindibles pero invisibles”: los administrativos y personal de atención educativa reclaman su propia mesa negociadora
“Al final somos un personal imprescindible, lo que pasa es que somos invisibles en el día a día, tanto para la administración, incluso para nuestros compañeros, para las familias”. Así resume David Vellés, portavoz de STAS-Intersindical, la problemática que vive el personal de atención educativa y el personal de administración y servicios. No son profesores pero están en las aulas; David, por ejemplo, es fisioterapeuta. Son el engranaje invisible del sistema educativo público valenciano, y reclaman más atención y soluciones a sus carencias.
Diego Aitor San José
Una 'última' manifestación sirve de conjura ante la suspensión de la huelga: "Esto es un parón para volver más fuertes"
Ni celebración ni punto final, como mucho, un punto y aparte. Miles de docentes se han manifestado este jueves, el ultimo día de huelga indefinida y tras un mes de movilizaciones, con un mensaje compartido: "La lucha continúa". Porque el acuerdo de los sindicatos para "suspender la huelga" es una paralización y no su desconvocatoria definitiva advirtiendo que la movilización seguirá en septiembre ante la falta de un pacto con la conselleria, después de que se haya rechazado la última propuesta en la consulta celebrada 24 horas antes.
Marta Rojo
La última propuesta de la Conselleria concita tres acuerdos parciales
En principio, las dos partes preferían la fórmula "acuerdos parciales", pero a la vista de cuántos y por parte de cuántas organizaciones se han firmado, es difícil que no venga a la mente la expresión "microacuerdos". La mesa entre Conselleria y sindicatos de Educación en la que existía la posibilidad de zanjar la huelga indefinida en la que llevan los docentes de la pública desde el 11 de mayo se ha cerrado este jueves con un acuerdo parcial firmado por cuatro sindicatos y otro firmado por uno solo y, eso sí, la suspensión del paro indefinido. Stepv, CC OO, UGT y CISF han rubricado su firma bajo el punto relativo a la simplificación burocrática. Solo CSIF lo ha hecho en materia de valenciano.
Diego Aitor San José
La manifestación termina en una plaza de la Virgen teñida de verde y chalecos fosforescentes. Allí han tomado la palabra los sindicatos y representantes del equipo negociador que ha estado en la mesa con la conselleria. "Muchas gracias a todos porque sin vosotros no éramos nada dentro", ha expresado Marc Candela, coordinador del Stepv, quien ha indicado que el profesorado "ha suspendido a la consellera" y ha advertido: "Esto no se ha acabado, volveremos". "Esta plaza se ha convertido en símbolo de la lucha educativa que hoy tiene un punto y coma, que hoy acaba la primera huelga indefinida, pero que será activada cuando consideremos para conseguir nuestros objetivos", ha añadido Xelo Valls, de CCOO PV entre gritos de "tornarem, tornarem".
Marta Rojo
La "suspensión" de la huelga
¿Tiene la Conselleria cierta inquietud por el inicio de curso con la huelga suspendida y con posibilidad de reactivarse automáticamente? Ortí admite "cierta inquietud" sobre "todas las cosas que están por venir". Esta Conselleria "no se siente amenazada por ninguna convocatoria de huelga, como ya se ha demostrado", dice Ortí. Cuando hay dificultades, añade, se pone a los equipos a trabajar. "Lo haremos en el caso de que nos toque hacerlo", zanja.
Y con esto termina la comparecencia de la responsable de Educación.
Sobre los salarios
En cuanto al tema salarial, indica la consellera que son los sindicatos que no han firmado quienes tienen que clarificar si, con la explicación que podría proporcionar una adenda en la que se explique a qué se aplicaría la revalorización según el IPC, podrían firmar el acuerdo. "O si quieren reabrir el tema para romper lo que ya está firmado", dice.
Marta Rojo
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¿Cómo continuará la negociación? ¿Será en mesas ordinarias o extraordinarias? Responde Ortí. "Es evidente que respecto a los acuerdos que no han sido firmados ya se ha realizado por parte de esta mesa de negociación un tratamiento muy detallado y muy concreto y se han puesto encima de la mesa muchas cuestiones que en muchos casos vienen determinadas por límites". Como ejemplo, cita el apartado de las ratios. "El objetivo era lo que el Ministerio tenía planteado para firmar pero ahora sabemos que no va a firmar", dice. Reivindica esa propuesta. "Nos hemos avanzado tanto en calendario como en algunas etapas que no estaban reflejadas en el Ministerio o se contemplan bajadas de ratios más ambiciosas", indica. Por eso, cree que es "muy difícil poder seguir bajando esas ratios hasta completar las exigencias de los sindicatos". "No se puede llevar a cabo ni por espacio ni por cuestiones pedagógicas ni de la manera tan rápida como plantean", asegura.
En las mesas sectoriales a partir de ahora se podrán "valorar" cuestiones que puedan "completar" esa propuesta pero hay cosas, dice, que son complicadas de mejorar. Y llama a los sindicatos a coincidir en el "término medio" entre lo que plantea cada una de las partes.
Por las fechas en las que estamos y la operatividad, dice, se realizarán convocatorias en las que "se traten absolutamente todos los temas que sean susceptibles de llevar a esas mesas de negociación". "No se cierra la puerta a nada, pero evidentemente también hay cuestiones de funcionamiento ordinario de esta conselleria, tenemos que preparar el curso que viene, realizar adjudicaciones, muchas cuestiones organizativas que se realizan a final de curso y que también tienen que salir adelante", dice la consellera de Educación. Es decir, que no parece que las mesas sean para tratar, punto por punto, los temas pendientes de firma por parte de los sindicatos.
Marta Rojo
Sobre el primer acuerdo
Este primer acuerdo "puede parecer insignificante pero aporta mucho porque es un papel firmado, veinte medidas concretas que empiezan a cambiar la realidad de los docentes, y no solo de ellos sino también de los equipos directivos", reivindica Ortí.
"Pero este es el inicio, no es el final, el acuerdo global tiene muchos más caminos por delante", ha dicho y se ha referido a la bajada de ratios, a la incorporación de 5.000 docentes o la subida salarial. "La oferta que ha puesto este Consell sobre la mesa es inédita", ha resumido.
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