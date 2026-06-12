Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana

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¿Cómo continuará la negociación? ¿Será en mesas ordinarias o extraordinarias? Responde Ortí. "Es evidente que respecto a los acuerdos que no han sido firmados ya se ha realizado por parte de esta mesa de negociación un tratamiento muy detallado y muy concreto y se han puesto encima de la mesa muchas cuestiones que en muchos casos vienen determinadas por límites". Como ejemplo, cita el apartado de las ratios. "El objetivo era lo que el Ministerio tenía planteado para firmar pero ahora sabemos que no va a firmar", dice. Reivindica esa propuesta. "Nos hemos avanzado tanto en calendario como en algunas etapas que no estaban reflejadas en el Ministerio o se contemplan bajadas de ratios más ambiciosas", indica. Por eso, cree que es "muy difícil poder seguir bajando esas ratios hasta completar las exigencias de los sindicatos". "No se puede llevar a cabo ni por espacio ni por cuestiones pedagógicas ni de la manera tan rápida como plantean", asegura.

En las mesas sectoriales a partir de ahora se podrán "valorar" cuestiones que puedan "completar" esa propuesta pero hay cosas, dice, que son complicadas de mejorar. Y llama a los sindicatos a coincidir en el "término medio" entre lo que plantea cada una de las partes.

Por las fechas en las que estamos y la operatividad, dice, se realizarán convocatorias en las que "se traten absolutamente todos los temas que sean susceptibles de llevar a esas mesas de negociación". "No se cierra la puerta a nada, pero evidentemente también hay cuestiones de funcionamiento ordinario de esta conselleria, tenemos que preparar el curso que viene, realizar adjudicaciones, muchas cuestiones organizativas que se realizan a final de curso y que también tienen que salir adelante", dice la consellera de Educación. Es decir, que no parece que las mesas sean para tratar, punto por punto, los temas pendientes de firma por parte de los sindicatos.