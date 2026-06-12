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Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana

La huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana llega a su fin tras votar este miércoles su suspensión

Firma de los diferentes acuerdos parciales entre la Conselleria de Educación con los sindicatos

Firma de los diferentes acuerdos parciales entre la Conselleria de Educación con los sindicatos

GVA

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Marta Rojo

Diego Aitor San José

València

Este jueves fue el último día efectivo de la huelga de profesores tras votar el miércoles suspender la huelga indefinida. Desde el 11 de mayo y durante cinco semanas estuvo vigente entre el profesorado no universitario de la enseñanza pública de la Comunitat Valenciana, hasta el 11 de junio, cuando se cumple un mes de movilizaciones.

Este jueves a las nueve de la mañana se celebró una nueva mesa negociadora en la que los sindicatos firmaron algunos de los acuerdos que proponía la Conselleria de Educación, siempre tras consultar la decisión del cuerpo docente.

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Pese a suspender la huelga indefinida, los docentes no descartan continuar con las movilizaciones el próximo curso. De hecho, la diferencia radica en que se suspende y no desconvoca, por lo que en el caso de que se decidiera volver a la protesta, solo haría falta "reactivarla", y al día siguiente el escenario volvería a ser de huelga para el profesorado, sin que tengan que pasar los diez días de plazo obligatorio cuando se convoca un nuevo paro.

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