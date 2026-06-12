Última hora del estado de salud de Jorge Bellver: permanece muy grave tras una segunda operación

Jorge Bellver, director general de Transparencia de la Generalitat y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de València, permanece ingresado en un centro hospitalario de València tras el ictus que sufrió el miércoles por la noche. Tras ser intervenido de urgencia en ese primer momento, Bellver fue sometido este jueves a una segunda operación y permanece muy grave en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Su estado sigue siendo muy delicado, según diferentes fuentes del PP valenciano. A consecuencia de la hemorragia interna, el equipo médico le indujo al coma y le mantiene sedado. Continúa pendiente de evolución y a la espera de que pueda rebajar la presión arterial. No se descartan nuevas operaciones en los próximos días.

Pocas horas antes de sufrir el accidente cerebrovascular, el director general de Transparencia del gobierno valenciano había remitido una carta en la que ponía su cargo "a disposición" del jefe del Consell tras confirmarse su imputación en el caso Azud. El cese se iba a oficializar este viernes en el pleno del Consell, pero las circunstancias pueden alterar esos planes. No hay confirmación, pero todo apunta a que la oficialización de su salida se aparcará.

Bellver, que fue edil en la época de Rita Barberá, está investigado en esta macrocausa desde 2019, acusado de haber recibido supuestamente regalos de la trama a cambio de favores urbanísticos. Tras ratificarse su imputación, Pérez Llorca le había mostrado la puerta de salida en busca de una renuncia voluntaria que le evitara recuperar las "líneas rojas" ante la corrupción, siempre delicadas en el PP desde que el partido le diera la espalda a Rita Barberá.

En un comunicado remitido ayer por la tarde a los medios tras recibir la renuncia de Bellver, el president agradeció los servicios prestados al alto cargo y puso en valor la presunción de inocencia de Bellver, quien le agradeció la confianza depositada en él durante este tiempo, según informó la Generalitat.

Con la llegada de Pérez Llorca al Palau tras la dimisión de Carlos Mazón, Bellver cambió de atribuciones. Dejó la dirección general de Relaciones con las Corts, adscrita a Presidencia, y asumió la de Transparencia, dentro de la Conselleria de Justicia. Durante las tres anteriores legislaturas fue diputado autonómico, etapas en las que ostentó cargos de relevancia: fue síndic del PPCV en las Corts, presidente del grupo parlamentario y vicepresidente de la Mesa del parlamento, entre otros.

Bellver también envió ayer una misiva al Partido Popular de la Comunitat Valenciana en la que solicitaba la suspensión temporal como militante hasta que se esclarezcan los hechos por los que se le investiga. El Comité de Derechos y Garantías de la formación se reunió el martes y le abrió un expediente informativo. Emplazó la baja temporal de afilicación a la apertura de juicio oral, tal como marcan los estatutos.

Rechazo a los recursos

La sección tercera de la Audiencia de València confirmó el 28 de mayo la condición de investigado de Bellver en el caso Azud y rechazó los recursos presentados por su defensa para anular las actuaciones judiciales, tal como adelantó Levante-EMV, el pasado lunes . Los magistrados consideraron que existían indicios suficientes para mantener abierta la investigación y recordaron que Bellver tuvo la posibilidad de personarse en la causa desde 2022, cuando fue informado de que aparecía en el sumario. Además, descartaron que los posibles delitos hubieran prescrito y rechazaron tanto el archivo de la causa como el sobreseimiento solicitado por su defensa.

La resolución supuso un nuevo revés judicial para Bellver dentro de una de las principales piezas del caso Azud, la macrocausa que investigaba presuntas irregularidades urbanísticas en València. Los investigadores sostenían que el exconcejal habría recibido regalos del promotor Jaime Febrer entre 2003 y 2007 supuestamente a cambio de favores, una acusación que Bellver siempre ha negado.

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