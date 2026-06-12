La Universitat de València oferta 75 titulaciones para el curso 2026-27

La Universitat de València ofrecerá este año 9.019 plazas de primer curso para los estudios de grado del curso 2026-2027, 135 plazas más que el curso que ahora finaliza. El alumnado que quiera estduar en la UV podrá escoger entre 75 titulaciones que, destacan desde la UV, abarcan todas las áreas del conocimiento. En concreto, para este año la oferta es de 59 grados, 16 dobles grados, a las que se suman ocho dobles titulaciones internacionales y dos grados de mención dual.

Eso en cuanto a las titulaciones. Pero desde la Universitat de València destacan asimismo que las 135 plazas de más que se ofertan este año corresponden, sobre todo, a los tres dobles grados nuevos: Arqueología-Historia; Nutrición Humana y Dietética-Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; y Derecho-Relaciones Internacionales. También al nuevo grado de Arqueología y, además, se ha aumentado la oferta de plazas del grado de Física. Asimismo, habrá otras 455 plazas para titulaciones en los centros adscritos (Florida Universitaria y EDEM). En la web de la UV se pueden consultar las plazas y grados.

Más grados y formación dual

El vicerrector de Estudios y Calidad, Javier Roca, ha asegurado que la Universitat de València "mantiene un compromiso permanente con la adaptación de su oferta académica a las necesidades de una sociedad en constante transformación". "Para el próximo curso reforzamos ámbitos estratégicos con una ampliación de plazas en titulaciones de alta demanda, como el Grado en Física, e incorporamos nuevas propuestas formativas que responden a retos científicos, tecnológicos, culturales y sociales, como el Grado en Arqueología o los dobles grados en Arqueología e Historia, Derecho y Relaciones Internacionales, y Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte", detalla.

Roca ha añadido también que “la apuesta de la Universitat de València por una oferta innovadora y alineada con las necesidades sociales se refleja también en el impulso de la formación dual universitaria, que el próximo curso se consolida con el Grado en Química y el Grado en Ingeniería Química con Mención Dual, favoreciendo una formación más aplicada, una mayor vinculación con las empresas y una mejor preparación para la inserción laboral”.

Cuatro campus

La Universitat de València (UV) distribuye su oferta académica en cuatro campus. En la ciudad de València se sitúa el Campus de Blasco Ibáñez, que acoge estudios del área de la salud —como Medicina, Odontología, Enfermería, Fisioterapia, Podología, Psicología o Ciencias de la Actividad Física y el Deporte— y de la rama de humanidades, como Filosofía, Ciencias de la Educación, Filología, Traducción, Comunicación, Geografía e Historia.

También en la capital se encuentra el Campus dels Tarongers, especializado en ciencias sociales y jurídicas con grados como Economía, Turismo, Administración de Empresas, Derecho, Ciencias Políticas, Criminología, Sociología o Magisterio, entre otros. Por su parte, el Campus de Burjassot-Paterna concentra titulaciones científicas (Química, Física, Matemáticas, Farmacia, Nutrición, Biología o Ciencias Ambientales) y las ingenierías (Informática, Electrónica, Telecomunicaciones, Telemática, Multimedia o Ciencia de Datos).

El Campus de Ontinyent (la Vall d'Albaida) ofrece también Enfermería, Administración y Dirección de Empresas, Maestro/a en Educación Infantil y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Desde la insitución destacan que, según los últimos datos, la Universitat de València presenta uno de los mejores indicadores de empleabilidad del sistema universitario español. Más del 75% del estudiantado de grado encuentra trabajo a los seis meses de finalizar sus estudios, una cifra que aumenta al 85% a los dos años. Asimismo, la UV posee una de las tasas de abandono más bajas de España. Según el Ministerio de Universidades, mientras la media estatal se aproxima al 22%, en la Universitat de València se sitúa en un 14,06%.