«Tenemos que hacer más caso a los expertos y menos a los influencers»

La proliferación de bulos y mensajes sin base científica en redes sociales ha sido uno de los asuntos que más preocupación ha generado entre los participantes de la última edición de Encuentros Levante-EMV, celebrada con motivo del Día Internacional del Cáncer de Piel, que se conmemora el 13 de junio.

Durante el debate, los expertos han coincidido en advertir de que la desinformación se ha convertido en un importante obstáculo para la prevención al difundir falsas creencias sobre la exposición solar, el bronceado o el uso de protectores solares.

Buscar fuentes oficiales

En este sentido, la oncóloga médica del Hospital Clínico Universitario de València, Gemma Bruixola, ha alertado de que estos contenidos llegan incluso a personas diagnosticadas de cáncer de piel e incluso en tratamiento, algo que resulta «llamativo y muy preocupante» al generarles dudas.

Por ello, ha hecho un llamamiento a acudir a profesionales sanitarios y a contrastar siempre la información. «Las redes sirven como entretenimiento, pero a la hora de informarse hay que filtrar», ha afirmado.

En la misma línea se ha expresado la experta en fotoprotección y Brand Manager en Heliocare- Cantabria Labs Prevención, Cristina Redondo, quien ha denunciado la difusión de mensajes que cuestionan la seguridad de los protectores solares. «He visto mucha gente diciendo que las cremas crean cáncer y que nosotros solo queremos vender», ha lamentado.

Frente a ello, ha defendido el papel divulgativo de médicos y especialistas al considerar que «la mejor defensa frente a estos bulos viene de la mano de los profesionales de la salud».

Sólida evidencia científica

Por su parte, el Jefe del Servicio de Dermatología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), el doctor Eduardo Nagore, ha recordado que existe una sólida evidencia científica sobre la relación entre la radiación ultravioleta y el cáncer de piel. «A lo largo de los años han salido miles de estudios que demuestran que estar expuesto al sol produce cáncer», ha afirmado.

Asimismo, ha criticado que muchas de estas opiniones sin fundamento consigan una gran difusión pública en programas con mucha audiencia y ha reclamado una mayor responsabilidad a la hora de informar sobre cuestiones relacionadas con la salud. «Hay que buscar fuentes. En internet puedes encontrar información fiable de fuentes oficiales», ha concluido.

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A lo largo del debate, moderado por la jefa de producción de Levante TV, Bea Carrascosa, los tres expertos han coincidido en que combatir la desinformación es hoy una tarea fundamental para avanzar en la prevención del cáncer de piel y fomentar hábitos saludables entre la población.