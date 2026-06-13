La izquierda presiona a Pérez Llorca y le exige expulsiones tras los 'whatsaps' del Consell el 29-O

Susana Camarero, Vicent Martínez Mus, Carlos Mazón y hasta Juanfran Pérez Llorca. Son los nombres sobre los que ha salpicado este viernes la revelación de los mensajes de los whatsapps de los miembros del Consell el 29 de octubre, el día de la dana. PSPV y Compromís han pedido la dimisión de los dos primeros, aún parte del Gobierno valenciano, por "desentenderse" de la emergencia, la salida del tercero de las Corts por la que todavía es aforado y la comparecencia del último, el único que no estaba en ese grupo de chat, pero que hoy es el máximo responsable de los anteriores.

En este sentido, la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha exigido a Llorca que "expulse" del PP al expresident de la Generalitat y le "deje de proteger", porque "tiene la responsabilidad clarísima de las 230 muertes" el día de la dana. Morant, en declaraciones a los periodistas en la sede del PSPV, ha afirmado que tras conocerse los mensajes de wasap de los miembros del Gobierno de Mazón el día de la dana, el expresident "tiene que comparecer ante la justicia".

Estos mensajes, ha asegurado, "demuestran que Carlos Mazón y su gobierno conocían desde primera hora de la mañana la gravedad de la emergencia provocada por la dana" y ha lamentado que hayan estado "mintiendo durante todo este tiempo". Ha afirmado asimismo que de los mensajes se desprende que el Consell "disponía de información suficiente sobre los riesgos existentes, pero que aun así "optaron por ausentarse de sus obligaciones" durante la jornada crítica. También ha exigido explicaciones a Pérez Llorca en las Corts sobre el comportamiento de los miembros de su Consell.

El entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón / Levante-EMV

Los reproches de la dirigente socialista han llegado minutos después de un comunicado de Compromís en el que, a través de su portavoz adjunta en las Corts, Isaura Navarro, ha reclamado la dimisión "inmediata" tanto de Martínez Mus como de Susana Camarero. "No es tolerable" que continúen en el cargo de responsabilidades públicas "personas que se ha evidenciado que el día de la dana les tenía absolutamente todo igual, que no reaccionaron para hacer absolutamente ninguna gestión a pesar de conocer la situación de extrema vulnerabilidad, de extremo peligro, en que estaba la gente a su cargo", ha indicado.

"Nula gestión"

Según Navarro, "después de todas las mentiras que han dicho sobre su gestión, que han quedado en evidencia, Camarero y Martínez Mus tienen que dar explicaciones a la ciudadanía de por qué dejaron a la gente completamente abandonada a pesar de tener la información de lo que estaba pasando". "Los dos estaban en una entrega de premios mientras sabían que la gente estaba atrapada, que las residencias, que un centro de menores, estaban en una situación de peligro. Era una situación absolutamente catastrófica a la cual ellos no estaban ni prestando atención", ha apostillado.

Noticias relacionadas

Además, Compromís ha registrado hoy la petición de convocatoria de un Pleno extraordinario de las Corts con la comparecencia urgente ante la cámara de la Vicepresidenta Camarero y el Conseller Martínez Mus para rendir cuenta de su "nula" gestión aquel 29 de octubre de 2024 y las "mentiras" que han contado posteriormente. Por su parte, el síndic de la formación, Joan Baldoví, también asegurado que es "extremadamente grave" que Llorca "ni se haya pronunciado al respecto ni exija el escaño de diputado" a Mazón.