La prevención y la detección precoz, claves para frenar el avance del cáncer de piel

Reforzar la protección e impulsar la concienciación y la educación desde edades tempranas. La combinación de estos dos factores es, a ojo de los expertos, la mejor estrategia para prevenir el cáncer de piel, una enfermedad que cada año suma en España más de 20.000 nuevos pacientes, situándola como la neoplasia más común entre los seres humanos, con una incidencia que no para de crecer año tras año.

Ante esta realidad, y con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Piel, tres expertos de distintos ámbitos en esta materia, pero con un mismo objetivo en común, participaron en una nueva edición de Encuentros Levante-EMV para analizar los avances en diagnóstico y tratamiento, así como los retos de futuro para mejorar la prevención de uno de los tipos de cáncer más comunes, pero también prevenibles.

Detección precoz

Durante la mesa de debate, moderada por la jefa de Producción de Levante TV, Bea Carrascosa, el doctor Eduardo Nagore, Jefe del Servicio de Dermatología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), la doctora Gemma Bruixola, oncóloga médica del Hospital Clínico Universitario de València, y la experta en fotoprotección y Brand Manager en Heliocare- Cantabria Labs Prevención, Cristina Redondo, coincidieron en que los avances médicos han mejorado notablemente el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de piel. Así con todo, reivindicaron que la prevención continúa siendo la herramienta más eficaz para evitar que aparezca o detectarlo en fases más tempranas.

Bea Carrascosa, Eduardo Nagore y Cristina Redondo. / Fernando Bustamante

En este sentido, el doctor Nagore definió la detección precoz como «la piedra angular» para conseguir reducir la mortalidad y contener la cifra de nuevos casos, un hito que a día de hoy no se ha alcanzado en ningún país. El dermatólogo fue contundente al analizar la evolución de la enfermedad: «La lectura es clara y las cifras demuestran un aumento progresivo», alertó.

A su juicio, una mayor concienciación ayudaría a contener el incremento de casos de una enfermedad que, recordó, no es un problema exclusivo de grupos de riego. «Prácticamente cualquier persona puede desarrollar un cáncer», incidió. Así, abogó por hacer «campañas más intensas y más educativas» e hizo un llamamiento a las autoridades para informar sobre los hábitos para «hacer un uso responsable del sol», especialmente entre los estudiantes de primaria y secundaria.

"La población tiene que incorporar la autoexploración en su rutina.Es la piedra angular para prevenir" Doctor Eduardo Nagore — Jefe del Servicio de Dermatología del Instituto Valenciano de Oncología

Sin embargo, para garantizar la detección precoz de melanomas, el tipo de cáncer de piel más agresivo, el jefe de Dermatología del IVO insistió en que la herramienta más efectiva es la autoexploración. «Lo ideal sería una visita mensual al dermatólogo, pero es complicado. Por eso la mejor medida es crear el hábito de explorarse la piel, sobre todo aquellas zonas del cuerpo que no te ves en tu vida rutinaria, no solo en aquellas donde te ha dado el sol», puntualizó.

Medicina más personalizada

Por su parte, la oncóloga del Hospital Clínico Universitario de València, Gemma Bruixola, que intervino por videoconferencia, destacó el impacto de la inmunoterapia y las terapias dirigidas en los pacientes, tratamientos que han supuesto un cambio de paradigma y que permiten obtener respuestas más duraderas y personalizadas. Bruixola remarcó también la importancia de los comités multidisciplinares, formados por todos los especialistas implicados en la atención a los pacientes, cuyo trabajo «es fundamental» ya que estos equipos deciden el tratamiento que se va a proporcionar buscando «minimizar las secuelas y coordinar el seguimiento a largo plazo».

Gemma Bruixola, oncóloga del Hospital Clínico Universitario de València. / L-EMV

Analizando el presente, la oncóloga defendió que actualmente «estamos consiguiendo curar mucho más, diagnosticamos mejor y estamos mejor preparados para ofrecer una mejor atención». Sobre el futuro, indicó que los profesionales «vamos a abogar por una medicina más personalizada» y anticipó avances destacados basados en inmunoterapia, nuevos fármacos y biopsia líquida. «Lo que queremos ahora es maximizar la calidad de vida y minimizar el impacto del tratamiento», matizó.

"Ahora diagnosticamos mejor y estamos más preparados para ofrecer una mejor atención" Doctora Gemma Bruixola — Oncóloga médica del Hospital Clínico Universitario de València,

Por último, mencionó «el miedo» y «la sensación de culpa» con la que acuden los pacientes a la consulta, por lo que quiso lanzar un mensaje de tranquilidad destacando los recursos disponibles en la sanidad española. Asimismo, incidió en la importancia de fomentar la prevención y «hacer hincapié» en las señales de alarma, para que la gente pueda identificarlas y acudir rápidamente a los expertos «y que cada vez venga menos gente a nuestras consultas».

Por último, Cristina Redondo, incidió en la necesidad de reforzar la concienciación ciudadana frente a los riesgos de la exposición solar. A partir de los datos recopilados por el observatorio que impulsa la compañía desde hace años, explicó que existe una importante brecha entre el conocimiento y los hábitos de protección. «Más del 90% de los encuestados saben que el sol es dañino», señaló, aunque advirtió de que la mayoría utiliza protección solar únicamente en situaciones muy concretas, como la playa o la piscina. Aun así, destacó que se perciben avances, especialmente entre los más jóvenes: «Está mejorando la concienciación, pero queda mucho».

Protegerse todo el año

La experta en fotoprotección también puso el foco en los falsos mitos que siguen rodeando al bronceado y que dificultan la prevención. Según explicó, todavía «un 40% de la población relaciona estar bronceado con salud y belleza», una percepción que calificó de errónea. En este sentido, defendió una exposición solar responsable y recordó que «el sol no es malo, pero en su justa medida y en su justa exposición». Asimismo, insistió en que la fotoprotección debe formar parte de la rutina diaria durante todo el año, ya que «la radiación traspasa las nubes» y sus efectos sobre la piel se producen incluso cuando no hay una sensación directa de calor.

"Nuestro reto es educar a la gente a que use protector cada vez que vaya a estar expuesta al sol" Cristina Redondo — Brand Manager en Heliocare- Cantabria Labs Prevención y experta en fotoprotección

Durante su intervención, Redondo también abordó los avances en el ámbito de la prevención, donde la industria trabaja para desarrollar productos cada vez más eficaces y fáciles de utilizar. «Desde los laboratorios trabajamos en dos vías principalmente: hacer texturas y formatos agradables de usar y ofrecer más que protección», explicó. Además de mejorar la experiencia de uso, destacó la apuesta por fórmulas capaces de activar mecanismos de reparación celular frente al daño solar. De cara al futuro, se mostró convencida de que este «viene de la mano de la concienciación» y de la personalización de los productos, con el objetivo de que «no haya excusas para utilizar protección».