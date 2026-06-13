El profesorado de FP denuncia la "propaganda" del Consell ante la pérdida de 400 docentes

La Formación Profesional (FP) en la Comunitat Valenciana atraviesa un momento crítico. Mientras el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, defiende públicamente su apuesta por el sistema educativo, la representación del profesorado de FP ha lanzado este sábado una dura nota de prensa denunciando una realidad marcada por los recortes, la sobrecarga laboral y el incumplimiento de promesas. Según los docentes, la FP valenciana está "pagando la fiesta de la propaganda" del actual Consell.

Un sistema con menos personal y mayores ratios

El principal motivo de indignación es la pérdida de capital humano. El profesorado denuncia que, para el próximo curso, no se recuperará a ninguno de los cerca de 400 docentes que se vieron afectados por la Orden 9/2025. Esta situación se agrava al comprobar que la FP ha quedado excluida de la reducción de ratios de alumnado que sí se ha aplicado en otros niveles educativos, una medida que ni siquiera se ha cumplido en la modalidad presencial a pesar de lo tratado en las mesas de negociación.

Además, el colectivo lamenta el "desventaja" en la que queda el alumnado de la FP semipresencial, cuya carga horaria se ha visto reducida a tan solo 25 horas, situando a la autonomía por detrás del resto del Estado.

Sin reconocimiento para las tutorías y la relación con empresas

La gestión diaria en los centros también está en el punto de mira. Los sindicatos critican la negativa de la Administración a reconocer como horas lectivas el trabajo de las tutorías y de la Formación en Empresa. Tareas fundamentales como la gestión documental, la coordinación con el tejido empresarial y la supervisión de los planes formativos recaen sobre el tiempo personal de los docentes, sin ninguna dotación horaria específica. Para los representantes del sector, una parte esencial del sistema educativo "continuará sosteniéndose gracias al tiempo personal de los docentes".

Petición de dimisión y una propuesta irónica

Ante lo que califican como una gestión ineficaz, el profesorado ha exigido formalmente la dimisión o el cese inmediato del director general de Formación Profesional, Armando Martí Recuenco.

Noticias relacionadas

En un tono marcadamente irónico y como muestra del profundo malestar, los docentes sugieren al Consell que, si no desean cesar a Martí, lo sustituyan por una "planta ornamental". Argumentan que una planta sería una opción "más económica" y de una utilidad similar, ya que al menos "no prometería reducciones de ratio que después desaparecen" ni "ignoraría a los casi 400 docentes expulsados del sistema". Concluyen que, aunque una planta no solucionaría los problemas de la FP, al menos no fingiría que lo está haciendo