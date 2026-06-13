El PSPV acusa al Consell de Pérez Llorca de "paralizar" el Circuit Cultural Valencià

El portavoz de Cultura del grupo socialista en las Corts Valencianes, José Chulvi, ha denunciado hoy la “situación límite” que atraviesa el Circuit Cultural Valencià y ha acusado al Consell de Pérez Llorca de haber convertido “una herramienta esencial de vertebración cultural en un foco de incertidumbre, retrasos y mala gestión”. Chulvi ha mostrado el apoyo del Grupo Socialista a las asociaciones profesionales de las artes escénicas y de la gestión cultural, que han advertido que el nuevo modelo del Circuit “se ha impuesto de manera unilateral”, sin escuchar el sector ni los municipios, y el resultado ha sido “parálisis, opacidad y pérdida de confianza”.

“El sector está describiendo lo que viven cada día compañías, empresas, técnicos municipales y ayuntamientos. Convenios tarde, información insuficiente, presupuestos sin concretar y programación bloqueada. Esto no es una incidencia administrativa: es una quiebra de gestión cultural”, ha afirmado.

El diputado socialista ha recordado que el Circuit tendría que garantizar que la cultura llegue a todo el territorio, especialmente a los municipios medios y pequeños. “Cuando un ayuntamiento no puede programar, no pierde solo una compañía, pierde todo un pueblo. La cultura de proximidad no puede depender de la improvisación del Institut Valencià de Cultura”, ha señalado.

Chulvi ha exigido a la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, la publicación inmediata de todos los informes y datos del Circuit: municipios adheridos, cantidades asignadas, actuaciones programadas, criterios de reparto, estado de los convenios, pagos, datos de público, impacto económico y participación de compañías valencianas. “No se puede hablar de modelo de éxito sin enseñar los datos. Si el Circuit funciona todo lo bien que dice el Consell, que publique los informes. La transparencia no es una amenaza; es una obligación democrática”, ha remarcado.

“Desaparición de la participación municipal”

El portavoz socialista de Cultura ha denunciado también la desaparición de los espacios de participación municipal y la reducción del equipo de coordinación del Circuit. “Han sustituido la gobernanza por tutela y la planificación por propaganda. El resultado es que en pleno mes de junio muchos ayuntamientos todavía no saben con qué recursos cuentan para programar y por eso exigimos que los convenios se firmen antes de finalizar el mes”.

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Chulvi ha anunciado que el PSPV registrará iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones, documentación y una rectificación urgente. “La cultura valenciana no necesita más excusas ni más cartas justificativas. Necesita gestión, calendario, personal, transparencia y respeto a los profesionales y a los ayuntamientos”, ha concluido.