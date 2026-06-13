El PSPV tira de sus alcaldes para movilizar a las bases ante los apuros del PSOE

Con los telediarios arrojando cada día un nuevo revés judicial contra el PSOE (el último, la imputación de Zapatero por contrabando en relación con las joyas halladas en su oficina), el PSPV apela al único ámbito donde conserva poder institucional, los ayuntamientos, desde donde se atrinchera contra el PP.

La dirección provincial del PSPV ha reunido este sábado a su 'consell municipalista' (un órgano de alcaldes) para denunciar el "clientelismo" en la Diputación de Valencia y exigir igualdad de trato en el reparto de subvenciones. Este órgano del partido ha aprobado una resolución donde denuncia "las prácticas sectarias en la institución provincial", ha comunicado el partido.

El PSPV conserva el título de ser el partido con más alcaldías de la provincia y el alcalde de Mislata y secretario provincial del partido ha reunido en l'Alcúdia (Ribera Alta) a una parte importante de sus alcaldes (no a todos, pero sí a los más próximos), en un acto que ha contado también la presencia del ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España.

El acto ha contado también con la presidenta del Consell d’Alcaldies y alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, con la que la dirección provincial cierra filas en medio del órdago que está sufriendo en su municipio, donde se prepara una batalla por la candidatura de las próximas elecciones municipales.

Bielsa ha centrado el acto en la crítica a Vicent Mompó, con quien tras una primera parte de la legislatura más o menos amable, tiene ahora una trifulca de campeonato. Con él, y con su socia y vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, de Ens Uneix. "La resolución muestra la preocupación de los responsables municipales socialistas por el bloqueo de subvenciones ya aprobadas y por las declaraciones de dirigentes del gobierno provincial que cuestionan principios básicos de imparcialidad institucional y vinculan la concesión de ayudas públicas a la afinidad política o a la actitud sumisa de la oposición", señala el comunicado.

Reprobación a la vicepresidenta

Además, denuncia que "utilizar los recursos públicos como instrumentos de premio o castigo político es incompatible con una administración democrática" y advierte de que este tipo de planteamientos suponen una amenaza para la igualdad entre municipios y para la cohesión territorial de la provincia. Cabe recordar que el PSPV ha presentado para el próximo pleno de la diputación una moción en la que piden la reprobación de Natalia Enguix por el reparto de fondos.

Participantes en el encuentro. / Levante-EMV

El portavoz en la Diputación, Carlos Fernández Bielsa, ha afirmado: "Los alcaldes y alcaldesas socialistas no vamos a aceptar que ningún municipio sea tratado de forma diferente por el color político de su gobierno. Las ayudas públicas deben responder a criterios objetivos, transparentes y justos, nunca a intereses partidistas".

Y ha insistido: "La Diputación tiene la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades entre territorios y de actuar como una institución útil para todos los ayuntamientos, no como una herramienta de presión política".

Presencia de Arcadi España

El acto, en el que varios alcades han puesto ejemplos de buenas prácticas en sus municipios, ha contado también con la presencia del ministro de Hacienda, Arcadi España, que ha puesto el foco en la gestión. En su intervención ha puesto en valor la diferente gestión económica y política de los gobiernos del PSPV frente a los que ha tenido el PP en la Generalitat, así como la mayor disposición de recursos con la que cuenta hoy por hoy el Consell.

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