J. M. López

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La reivindicación por la escuela pública llega al templo de la pilota en presencia de Pérez Llorca

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha encontrado este sábado con una protesta en defensa de la escuela pública minutos antes del inicio de la final del XLI Campionat Individual President de la Generalitat d’Escala i Corda 2026. La escena se ha producido en el Trinquet de Pelayo de València, donde una gran pancarta reivindicativa ha sido desplegada ante él en los prolegómenos de una cita que lleva, precisamente, el nombre institucional de President de la Generalitat.

La protesta ha tenido lugar antes de la final de una de las competiciones más emblemáticas del calendario profesional de la pilota valenciana, en la que se enfrentaban Giner y Salva Palau a partir de las 18.00 horas. El campeonato, iniciado el pasado mes de abril, ha recorrido durante las últimas semanas distintos trinquets de la Comunitat Valenciana hasta culminar este sábado en Pelayo, escenario histórico de l’escala i corda.

El despliegue de la pancarta en defensa de la escuela pública -que ha sido rápidamente retirada- ha marcado los minutos previos al inicio de la partida y ha situado la reivindicación educativa ante el jefe del Consell en un acto vinculado directamente a su cargo, al tratarse del torneo que lleva el nombre de la Presidencia de la Generalitat.