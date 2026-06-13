La visita casi de incógnito del ministro Arcadi España a su comarca

El ministro de Hacienda y exconseller del PSPV, Arcadi España, pasa unos días cerca de casa. Esta mañana ha participado en un acto de partido en l'Alcúdia, cerca de Carcaixent, su municipio. Sin embargo, ha sido una visita de perfil bajo. Casi de incógnito.

Ni el partido ha convocado a los medios ni se ha emitido nota de prensa con las palabras del ministro y miembro de la Ejecutiva del PSOE. Había noticia del acto, eso sí, ya que el PSPV de la provincia de Valencia, que era el organizador, lo anunció en la víspera. No son buenos días, por otro lado, para ponerse delante de los micrófonos de las televisiones en un acto de partido.

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