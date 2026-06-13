Vaivén
La visita casi de incógnito del ministro Arcadi España a su comarca
El exconseller participa en un acto de la dirección provincial socialista de Fernández Bielsa pero sin convocatoria a medios ni nota del partido
El ministro de Hacienda y exconseller del PSPV, Arcadi España, pasa unos días cerca de casa. Esta mañana ha participado en un acto de partido en l'Alcúdia, cerca de Carcaixent, su municipio. Sin embargo, ha sido una visita de perfil bajo. Casi de incógnito.
Ni el partido ha convocado a los medios ni se ha emitido nota de prensa con las palabras del ministro y miembro de la Ejecutiva del PSOE. Había noticia del acto, eso sí, ya que el PSPV de la provincia de Valencia, que era el organizador, lo anunció en la víspera. No son buenos días, por otro lado, para ponerse delante de los micrófonos de las televisiones en un acto de partido.
España va a tener agenda valenciana este lunes. Volverá al Palau de la Generalitat, la que fue su casa, primero como jefe de gabinete de Ximo Puig y luego como conseller. Lo hará para encontrarse por primera vez con Juanfran Pérez Llorca, con el que abordará el problema de la infrafinanciación.
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