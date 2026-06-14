Envejecimiento activo e innovación en Ballesol Valencia

El envejecimiento ha dejado de ser una etapa de retiro pasivo para convertirse en una fase de nuevas oportunidades y proyectos. Así lo entienden en los centros de Ballesol en Valencia (Serrería, Patacona, Gobernador Viejo, Valterna y Burjassot), donde el modelo residencial evoluciona para adaptarse a las expectativas de las familias. Ya no se trata solo de buscar atención permanente; las residencias de ancianos son hoy el destino ideal tanto para estancias permanentes como temporales por vacaciones, planes de respiro familiar para los cuidadores o procesos de recuperación tras una intervención hospitalaria.

Para lograr la excelencia, el entorno físico juega un papel clave. Ballesol Valencia apuesta por una arquitectura sin barreras, sostenible y con espacios polivalentes que recrean el confort del hogar, garantizando la seguridad y facilitando la movilidad en espacios amplios y luminosos.

Pero más allá de sus modernas instalaciones, el auténtico valor diferencial de las residencias de ancianos Valencia reside en la innovación emocional y terapéutica. En Ballesol Serrería, por ejemplo, se impulsan actividades intergeneracionales. Gracias a la colaboración con entidades como el Colegio La Purísima del Grao, el CEIP San Pedro y la Escoleta Les Rondalles, residentes y niños comparten experiencias que benefician el estado de ánimo de los mayores y educan en valores a los más pequeños.

En Ballesol realizamos talleres de jardinería que cultivan vida y alegría. / Ballesol

En Ballesol Patacona y Ballesol Gobernador Viejo se trabaja la memoria biográfica mediante Talleres de Reminiscencia basados en el fútbol. En colaboración con el Levante UD, la Asociación de Futbolistas Levante UD, el Valencia CF y la Fundación LALIGA, el centro utiliza el sentimiento deportivo y los recuerdos para combatir el olvido, demostrando que la emoción por el fútbol puede mejorar la calidad de vida de las personas con demencia.

Ese mismo espíritu de superación se respira en Ballesol Valterna. El centro ha sido premiado por la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia por el proyecto «Merece la Alegría», un programa musical que culminó con la grabación de un emotivo videoclip donde los residentes transmiten a las nuevas generaciones un mensaje de resiliencia y optimismo. Además, es pionero en innovación física gracias a su Programa FEXO. Esta intervención de ejercicio multicomponente, desarrollada junto a la Facultad de Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera, mejora significativamente la autonomía de los mayores. Su éxito ha llevado a que sus resultados sean presentados en la International Conference on Frailty and Sarcopenia Research 2026 en Washington.

La labor divulgativa también es fundamental, como demuestra Ballesol Burjassot. Su directora, M.ª José Lassalle, ha participado junto al exfutbolista Fernando Giner en el podcast de AFAV «Hilos de Memoria», analizando cómo el fútbol puede despertar recuerdos en personas con Alzheimer.

Residente y profesional, en la playa. / Ballesol

Estas iniciativas son solo una muestra del amplio conjunto de actividades que se desarrollan en los cinco centros, impulsadas por profesionales comprometidos con mejorar y mantener la situación física y cognitiva de los residentes.

En Ballesol, cada iniciativa demuestra que cuidar es mucho más: es seguir llenando de sentido, ilusión y salud la vida de las personas mayores.

Descubra cómo las estancias temporales en Ballesol Valencia pueden transformar positivamente el verano de su familia. «En Ballesol te acompañamos para que sigamos descubriendo la vida juntos», es nuestro lema.

Más información y reserva de plazas en ballesol.es o a través del teléfono 900 24 24 25.