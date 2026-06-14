En mi regreso a estas columnas después de mucho tiempo tengo la necesidad, la obligación y el placer de escribir sobre un ilustre ilustrado alcoyano, Camilo Pascual i Olcina. En muchas ocasiones no es posible compatibilizar la vida personal y familiar, la profesional y toda una serie de cuestiones extra como las diversas colaboraciones en medios de comunicación y en tareas de divulgación. Tanto es así, que, por querer atender a todo, muchas veces somos capaces de quedar mal con varios frentes a la vez. Tuve la fortuna de recibir una carpeta con cuestiones diversas de meteorología de Camilo Pascual i Olcina a través de Juan Antonio Castelló. Camilo, con más de 90 años, merecía, como poco, una entrevista personal que fuera convenientemente divulgada en los medios. Desgraciadamente, por diversas vicisitudes, esa entrevista quedó sin hacer y ahora es ya demasiado tarde.

No obstante, aunque no fue posible entrevistar a Camilo, sí podemos hablar de forma introductoria de su legado meteorológico. A falta de un análisis más profundo, lo que predomina son estadillos de las estaciones meteorológicas de Alcoy de diversos años, al margen de los cálculos de medias de temperatura del Mas de Barxell y, sobre todo, los de la precipitación del Círculo Industrial de Alcoi. En la actualidad una buena parte de esos datos están transcritos a hojas de cálculo de Excel, pero el interés del dato escrito es indiscutible. Camilo estaba muy interesado en calcular medias y hacer cálculos, lo que podemos comprobar en hojas de papel milimetrado y en datos transcritos a máquina de escribir. También tenemos sus consultas a centros nacionales sobre, por ejemplo, si el año 2000 iba o no a ser bisiesto, con su correspondiente y razonada respuesta.

Lo más llamativo de todo ese legado, por lo enigmático, es una fotocopia sacada de la hemeroteca municipal de Alcoi de la Revista Católica de 1885, en su edición de Alcoy, aunque esa revista se puede localizar hoy en la web del archivo. En la denominada sección local aparecen datos inéditos de la pluviometría de Alcoi entre 1879 y 1884, con especial atención a este último año. Varios años se acercan a los 900 o 1.000 mm, pero concretamente 1884 supera los 1.400, muy lejos de la media del Circulo Industrial entre 1930 y 2025, unos 500 mm, y a gran distancia de los años más lluviosos, que solo se acercan a 1.000. No podemos por menos que dudar de cómo se tomaron estos datos, que parecen excesivos, pero lo cierto es que 1879 apenas llega a 300 y en el comentario que aparece en la revista se insiste en que casi todos esos años había llovido muy por encima de lo normal, lo que indica que el autor podía tener más datos pluviométricos o al menos referencias. Desconocemos el autor de esta publicación, un verdadero entendido en la materia, y, sobre todo, la ubicación de este observatorio alcoyano. No sabemos si Camilo pudo averiguar algo al respecto, pero, sin duda, me ha metido la curiosidad de investigar más al respecto y me comprometo a hacerlo. Un pequeño avance de estas investigaciones, junto a otras sobre el clima de finales de siglo XIX en el Alcoi modernista, han sido publicadas en un pequeño artículo en Alcoy Modernista, revista de Arte, Humanidades y Cultura https://alcoymodernista.com/cultura/

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Sin duda, Camilo Pascual i Olcina merece atención por distintas cuestiones porque destacó en muchas materias, pero espero que esto pueda servir a la cuestión que queda más cerca de mi conocimiento, y espero poder profundizar en un futuro en otros aspectos de su legado meteorológico.