Más madera en la batalla provincial: Ens Uneix amplía el plan de Patrimonio a 16 millones tras frenar el fondo que reclamaba el PSPV

Sigue el fuego cruzado en la Diputación de Valencia. En vísperas del pleno de este martes, que se prevé tenso entre el gobierno y la oposición, Ens Uneix lanza un recado al portavoz del PSPV, Carlos Fernández Bielsa.

El plan provincial para restaurar el patrimonio histórico de los municipios valencianos alcanza los 16 millones de euros. La vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha firmado esta semana la incorporación de otros 5 millones de euros para sumar a los municipios que cumplían los requisitos y se habían quedado fuera.

"Los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, han hecho un gran esfuerzo presentándose a un plan muy exigente y que requería de unos proyectos y unos permisos exigentes", ha subrayado la vicepresidenta, quien cree que dejar fuera por falta de dinero a municipios que cumplían los requisitos "no parecía justo".

Este incremento en un plan de concurrencia competitiva se produce la misma semana que el PSPV ha criticado a Ens Uneix por anunciar que se suspendía la tramitación de unas ayudas, "que se conceden a dedo", subraya el partido en un comunicado, para cinco municipios de más de 50.000 habitantes, tres de ellos gobernados por el PSPV (Gandia, Sagunt y Paterna). En este sentido, Enguix considera "un contrasentido" que los socialistas reclamen de manera insistente que las ayudas no sean a dedo mientras la "critican por suspender, precisamente, unas ayudas que se reparten a dedo a municipios grandes".

Negociación de los presupuestos

Cabe recordar que el PSPV lleva a este pleno una moción que reclama la reprobación de la vicepresidenta. Los socialistas señalan que la aprobación de ese fondo de diez millones para las grandes ciudades era un requisito para negociar los presupuestos con el equipo de gobierno. Lo que defienden PP y Ens Uneix, por contra, es que esos diez millones (2 para cada ciudad de más de 50.000 habitantes) se liberarán solo si el PSPV facilita unas nuevas cuentas.

La tensión ha crecido en las últimas semanas entre los dos bloques. De un clima de posible acuerdo PP-PSPV para que una abstención favoreciera unos presupuestos con amplias concesiones a los socialistas, se ha pasado a un escenario de guerra total. En la última comisión de Hacienda, previa al pleno del martes, también se bloqueó una propuesta de subvención a la fundación del escultor Miquel Navarro, que va a abrir en Mislata su museo en unos días.

Mislata es el municipio que dirige el portavoz socialista, y la paralización de la ayuda no ha sentado bien. Con todo, el equipo de gobierno recuerda que el propio Ayuntamiento de Mislata apartó a la Diputación PP-Ens Uneix del patronato de dicha fundación, y condicionan también la subvención de 75.000 euros a la aprobación de los presupuestos.

Miquel Navarro, Natàlia Enguix y Carlos Fernández Bielsa en una visita a la casa taller. / Levante-EMV

Plan de Patrimonio

Con esta ampliación presupuestaria, el Plan de recuperación del patrimonio valenciano llega a 45 municipios de "todas las comarcas y colores políticos": "Los socialistas nos exigen que demos a dedo 10 millones de euros a cinco grandes municipios, tres de los cuales gobiernan ellos. Esa es la coherencia del señor Bielsa, que como es alcalde de un municipio grande los pequeños le traen sin cuidado, como demostró tras su paso por Cooperación Municipal, que fue incapaz de promover ningún plan para salvar el patrimonio histórico de nuestros pueblos", censura Enguix.

Y añade: "Son las malas formas y la falta de respeto institucional de Bielsa los motivos por los que no habrá presupuestos en la diputación". Se refiere al plante que se produjo hace dos semanas, cuando el portavoz del PSPV decidió no acudir a la reunión prevista con el presidente de la institución, Vicent Mompó. "Dar plantón a un presidente una hora antes de la reunión o insultar a la vicepresidenta cuando se negocian unos presupuestos sólo indica que Bielsa y su grupo sólo querían tener una excusa para que no hayan presupuestos".

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En este sentido, Enguix ha señalado que para Ens Uneix tener presupuestos a estas alturas "no es una prioridad", y ha señalado que España no tiene presupuesto desde hace años "y el país crece como nunca, segúno nos dice Pedro Sánchez y sus ministros y ministras".