"Al Mar Menor no le ha pasado aún nada que no le haya pasado a l'Albufera"

Los humedales y lagunas costeras pasaron de ser foco de enfermedades a objeto del deseo urbanístico… ¿La dana nos ha hecho valorar uno de los usos de l’Albufera: la defensa masiva ante inundaciones?

Sí. La perspectiva se ha generalizado en el sentido de darle valor al papel que hacen los "aiguamolls" o humedales. L'Albufera y los arrozales que la envuelven se engulleron toda el agua en apenas unas horas: entre lo que desaguó el río Túria, que venía más al norte, y sobre todo lo que engulleron l'Albufera y los arrozales, que permitió vaciar los pueblos y las ciudades al sur de l'Horta Sud en apenas unas horas. La gente ha visto que tener unos ecosistemas sanos no es una cuestión de salvar los pájaros. Es una cuestión de poder vivir en el territorio y que el ecosistema cumpla su función.

¿Se ha recuperado el lago después del desastre de la dana?

Más que recuperarse... El estado de l'Albufera, por la eutrofización (contaminación por exceso de nutrientes), no era buena. Era más bien mala. Y ha sido mala durante décadas. Desde que dejó de ser transparente el agua, l'Albufera tiene un estado habitual estresante. Con la dana ha pasado muchísima agua con muy diferentes contaminantes: desde grandes residuos como vehículos, hasta sustancias disueltas, tóxicos... Pero hemos visto que al cabo de un tiempo l'Albufera volvió a ser esa sopa verde a la que estamos acostumbrados. L'Albufera se ha recuperado, pero a un estado malo. Y han quedado una serie de huellas de contaminación que se han estudiado, se sabe dónde están. Ha habido un buen diagnóstico en los estudios de la Generalitat, de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) del Gobierno Central, instituciones de investigación como la Universitat de València y otros. Sabemos cuál es la huella del daño añadido a l'Albufera. Y también sabemos por dónde se puede trabajar para disminuir ese mal añadido. Pero el mal ya estaba hecho: la eutrofización de l'Albufera. En décadas no han conseguido revertir ese cambio de fase que pasó a finales de los años 60 y principios de los 70 que degradó la calidad ecológica de l'Albufera. Y lo que ha pasado es que l'Albufera ha recuperado el estado degradado anterior, más una serie de añadidos que poco a poco podrá recuperar, pero no se recuperará al buen estado que teníamos en los años sesenta.

En las analíticas se han encontrado mas de 130 sustancias farmacéuticas en diferentes muestras y en algún punto concreto hasta 75 sustancias.

Hay dos grandes estudios. Un estudio global de la Generalitat de la Consellería de Medio Ambiente que ha trabajado con la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y otros centros de investigación para ver el daño que ha sufrido l'Albufera con la dana y uno de ellos es la contaminación, los aterramientos... El de contaminación, tanto el estudio de la Universitat de València y la Generalitat como el de la CHJ confirma esos contaminantes mencionados y muchos contaminantes que se han incrementado muchísimo.

¿Qué ha pasado con ellos?

Los contaminantes llegaron con la riada. Todos los sistemas de saneamiento se desbordaron, almacenes de sustancias farmacéuticas fueron arrastrados a l'Albufera, microplásticos. Pasó mucha agua pero la mayoría no salió. Y no fue solo con la dana. Hasta que la conselleria, a través de medidas de emergencia, consiguió que las aguas residuales no llegaran a l'Albufera, hubo unas cuantas semanas que las aguas residuales llegaban al lago, porque no se podía hacer nada. Se hicieron las obras lo más rápido posible. Pero hubo unas cuantas semanas que l'Albufera continuaba recibiendo aguas residuales, como no pasaba desde hace 40 años. Esas aguas residuales que no pasaban por depuradora, porque se habían visto afectadas por la dana, llevaban contaminantes microbiológicos -fecales- que hoy en día pasan por las depuradoras y no se pueden depurar. Eso continuaba entrando en l'Albufera. De manera que, entre lo que entró con la DANA, lo que entró después con las aguas residuales y otros vertidos puntuales... L'Albufera continúa recibiendo mucho más de lo normal, que no debería ser normal. Al final todo eso, según los tipos de contaminantes, se pueden acumular. Se acumulan primero en el agua, aunque cuando se renueva desaparece, pero se acumulan en los organismos y en los sedimentos. De manera que los sedimentos de l'Albufera, eso lo tiene controlado la conselleria y la CHJ, han incrementado las concentraciones de contaminantes que tenían antes. Por ejemplo, en farmacéuticos: ibuprofeno, paracetamol, se ha incrementado la concentración de sedimentos. Más en unas zonas que en otras o en zonas puntuales como acequias, algún lugar de l'Albufera, el barranco del Poyo. Toda la contaminación la aporta por el norte. Aunque por el sur también hubo una aportación de agua, antes que en l'Horta Sud. O sea que al final hay aportes de contaminantes en diferentes concentraciones y diversos contaminantes que en parte se van y diluyen en el mar. Pero otra parte quedó ahí, como fue una aportación momentánea, sobre todo las concentraciones van al sedimento. Y hay zonas con contaminación en los sedimentos. Los estudios que estamos haciendo, como el que financia la conselleria, vemos que hay microorganismos allí que ya han aprendido a degradar algunos de esos contaminantes. O sea que está habiendo una acción natural que consigue detoxificar parte de esos contaminantes, pero no todo. De hecho, los más recalcitrantes no son los que se aportaron por la dana, los PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) y los PFOS (sulfonatos de perfluorooctano). Son sustancias orgánicas que se van acumulando, son difícilmente biodegradables y que l'Albufera ha incrementado en las últimas décadas. Esos compuestos l'Albufera los va acumulando en los sedimentos y son compuestos muy difícilmente biodegradables y potencialmente tóxicos. En cambio, en otros como ibuprofeno, paracetamol hemos analizado el metabolismo. Hay organismos bacterianos que pueden degradar y ahora se está planteando. Nosotros tenemos un proyecto europeo en el IATA (Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos) del CSIC y en la Universitat de València y más de una docena de socios en de toda Europa. Uno de ellos es Gomsa (Global Omnium SA), que vamos a trabajar para crear productos basados en lo que obtenemos de esos microorganismos que pueden actuar en catástrofes como estas para descontaminar. Pero también replicarlo. Vamos a estudiar genéticamente el potencial que tienen, potenciar el que mejor solucione para que eso se pueda convertir en un producto que podamos utilizar. Como hay productos biológicos para vertidos de petróleo... Pero específicamente para estos tipos de contaminantes y otros que hay en otras partes de Europa. En Polonia, en Eslovenia vamos a trabajar en lugares contaminados también. La propia conselleria, dentro de sus competencias, también está interesada específicamente en actuaciones de descontaminación. El Gobierno central y la Confederación del Xúquer también tienen acciones. Es decir, que las administraciones han visto lo que ha pasado, han estudiado las consecuencias y ahora están, dentro de sus competencias, trabajando para descontaminar lo que se haya contaminado. Las cosas grandes se retiraron, pero lo que no se ve está ahí. O hay contaminación fecal de manera masiva, que ya no llega. O solo puntualmente de forma localizada

¿Hay un diagnóstico sobre los sedimentos? Un estudio asegura que en un día llegó a l'Albufera el sedimento que se deposita en 30 años.

El estudio de consellería que ha hecho la Politècnica no dice eso. Se ha aportado una gran cantidad de sedimentos. L'Albufera es un lago somero y algún día se colmatará. A principios del siglo XX, la Confederación Hidrográfica del Xúquer promovió el "Estudi del desenvolupament sostenible de l'Albufera, que sobre todo trabajaron en la cuestión de la colmatación. En aquel momento concluyó que no era un problema grave, pero ahora hemos tenido mucha aportación. Pero está localizado. Los pescadores o barqueros podrían tener vías de navegación despejadas. Se ha recibido mucho pero continúa sin ser el problema principal de l'Albufera, que es la eutrofización. El sedimento, en caso de que hubiera demasiado e impidiera la navegación, se harían actuaciones localizadas. ¿Qué pasa? El problema del sedimento no la cantidad, sino la calidad de los contaminantes, como los nuevos emergentes y otros que ya estaban acumulándose durante décadas y otros se acumulan ahora de manera mayor. Es que l'Albufera lo que tiene ahora es una carga interna de nutrientes y de materia orgánica que pueden sostener el estado de eutrofización. Imaginemos, ojalá, que algún día l'Albufera no le entra ni una gota de agua sucia, con nutrientes, contaminantes, materia orgánica... Se han hecho muchas cosas y se han reducido las cargas externas, pero aún quedan. Llegará un día, esperemos más pronto que tarde, que no tengamos ni una gota de contaminación. En l'Albufera hay nutrientes que pueden mantener el estado de eutrofización igual no tan alto pero muy lejos de lo deseable. Cualquier cuestión o acción referida al sedimento, ha de tener en cuenta la calidad. Y qué podemos ganar. Imaginemos que tenemos una acumulación de sedimentos que crea un problema de navegación, que no es general y se hacen unas actuaciones. Tenemos que aprovechar esas actuaciones para retirar nutrientes, materia orgánica y contaminantes. Porque el problema principal no es de cantidad de sedimentos, aunque haya entrado mucho. Continúa siendo de contaminación, de calidad. Cualquier acción sobre los sedimentos tiene que tener en cuenta que el principal beneficio no va a ser la cantidad que se quite, sino la mejora en calidad, descarga de contaminantes que estás quitándole a l'Albufera. Y después habrá que verlo y qué hacer con ellos. Sí, son diferentes...

¿Y cómo eliminarlos?

Son técnicas. En el pantano de Flix (Tarragona) había una planta de fosfatos que venían del Sáhara, cuando era colonia española y tenían compuestos radiactivos. No es que el material mineral fuera radiactivo, porque la radiactividad era muy baja, pero en el procesado, los vertidos al río Ebro se habían incrementado y eso se hizo con un aspirador ecológico, como lo que limpia las piscinas... A través de un tubo absorbes los lodos, que están encapsulados de forma natural. Los metales pesados que son muy poco solubles a los pH que tiene l'Albufera, se quedan en el sedimento. Si los mueves los haces más solubles, lo remueves y la parte física ya la has quitado y se expande la contaminación. Metales pesados no ha habido en l'Albufera, históricamente. Pero sí que había en una zona, justo en la entrada del barranco del Poyo. Ahí había metales pesados, porque había industrias metálicas, encurtidos que entraba en l'Albufera, pero al entrar con un PH más alto precipitaba y se quedaba ahí. Y eso no hacía mal. Si tú haces una actuación ahí a la entrada, tú vas allí y lo sacas a lo bestia, estás removiendo, no los contaminantes que han entrado ahora solo, sino que los que había. Y eso es peligroso. Una actuación sobre sedimentos tiene que estar muy estudiada y tiene que ser multipropósito.

En l'Albufera es un debate que ha habido durante décadas, sobre si dragar o no dragar el lago.

La Comisión Científica de la Junta Rectora, de la que soy presidente, ya emitió un dictamen sobre el dragado de l'Albufera y concluimos que el dragado, incluso podía ser peligroso. Eso era antes de la dana. Y ahora con la dana se ratifica. No quiere decir que algunas actuaciones muy selectivas no se puedan hacer. Pero un dragado general de l'Albufera para hacerla más honda no tiene sentido y es peligroso. Y además no aprovecharía las sinergias. Cualquier actuación más pequeña, si no se estudia qué beneficios se puede extraer sobre la calidad... Cualquier actuación masiva, al menos el comité científico, que son más de 70 profesores y profesoras de las universidades de investigación, del CSIC, descartamos que sea una acción que se tenga que hacer en l'Albufera. Cualquier actuación selectiva se habría de estudiar bien para que no produjera ningún efecto medioambiental, para la salud de las personas. Y para tener un beneficio aumentado. No ya quitar un sedimento que puede molestar en cuanto a cantidad, sino mejorar la calidad del sedimento en esa zona que se trabaja. Es razonable hacer actuaciones a muy pequeña escala, porque a mayor escala no tienen sentido de momento.

Toda la cantidad de agua y los sedimentos introducidos en el lago, ¿Cómo pudo recuperarse en tan pocos días l'Albufera?

Al entrar agua, l'Albufera es una sopa de cianobacterias (algas, fitoplancton). Cuando entra el agua ya lo lava todo. A veces l'Albufera se ha puesto clara. En 2010 y 2017. La última fue en la zona suroeste, donde había plantas marinas, se veía el fondo y aguantó un tiempo. Porque entraba bastante agua por el sur que es de buena calidad, el agua del Xúquer, si nadie le tira nada. Entró, lavó, eliminó el fitoplancton, las plantas pudieron crecer porque les daba la luz y absorbían los nutrientes. Eso es la forma como se recuperaría l'Albufera. Pero eso no es una situación normal. Al revés. ¿Qué pasa en 2010? Que hubo lluvias, una perellonà muy grande... Y estuvo cuatro meses en los que en l'Albufera se veía el fondo y pensaban ya que se recuperaba. Pero no se recuperó. Hubo algunas fases claras y desde 2017 l'Albufera va a peor. Está incrementándose la concentración de clorofila, que había bajado hasta mediados de los años 70 o por ahí. Y ahora estamos otra vez por encima de cien. Eso quiere decir que estamos peor. Como cuando se puso roja. Eso son efectos del cambio que está habiendo. No es que le tiremos más contaminantes, que sí le tiramos más contaminantes emergentes, pero no recibe más nutrientes o más materia orgánica que recibía en los 80. Al revés, le tiramos menos. Pero ahora hay cambio climático. El año pasado por esta época, estaban con el problema de las compuertas. Se abrieron las compuertas porque el agua estaba a 30 o 32 grados, en el mes de junio. Y la conselleria, acertadamente, abrió compuertas fuera del horario para que hubiera mejor flujo y la Confederación del Júcar aportó caudal. Los propios labradores lo pidieron. Se podía haber quedado anóxica l'Albufera y haber muerto los peces como pasó después con lo de la paja del arroz. Cuanto más cambio climático, cuanto más calentamiento, cuanto más cambios hidrológicos, esos extremos se producirán. Como cuando l'Albufera se puso roja. Hemos secuenciado todo el genoma de la bacteria [que lo provocó] sabemos 100% lo que es y 98% por qué pasa. Y tiene que ver con el cambio climático, con cambios de temperatura, cambios en hidrología que hacen que sean más imbatibles frente a otros organismos que vienen de fuera. Y este es un superbicho. No es que sea perjudicial, es perjudicial más allá de lo que hay, pero tiene muchas más capacidades que los otros y sobrecrece. No es que le quite a los que están en el color verde, sino que sobrecrece. Es un superbicho, tiene unas capacidades que no tienen otros. Ha podido entrar por los cambios que se producen con el cambio climático, que favorecen a quien tenga esas capacidades y los que estaban aquí no tienen esas capacidades. Por eso las soluciones que teníamos hace 40 años, ahora no valen. Algunos nos pueden valer y otras no. Por eso tenemos que estudiar a fondo y no tomar decisiones con un criterio, sino con múltiples criterios el conocimiento que hay.

Ha estudiado la capacidad de los humedales para fijar grandes cantidades de carbono. En el caso de la l’Albufera… ¿Cuál es su capacidad? ¿Se debería compensar a l’Albufera y a los arrozales por su existencia?

Potencial grandísima. Potencial. Porque actualmente l'Albufera es un emisor neto. El proyectoLIFE Wetlands4Climate por el que nos acaban de dar la semana pasada un premio europeo. El mejor proyecto LIFE de acción climática de la Unión Europea. La Universitat de València con la Fundación Global Nature, la agencia Efe y la Fundación València Clima y Energía impulsamos este proyecto, de los varios que tenemos. Alguno trabaja específicamente de l'Albufera. Tenemos mapeado, mesurado las emisiones de gases. Eso es otro artículo científico. Pero nosotros no divulgamos hasta que no está publicado.

¿Aún no se puede saber lo que emite o la capacidad que tiene de absorber?

L'Albufera tiene un gran potencial porque en general los humedales cuando tienen vegetación pueden absorber gases de efecto invernadero, que es el CO 2 . Pero el problema no es la absorción, sino las emisiones. La materia orgánica que se crea en el CO 2 se pueda liberar como CO 2 y sería neutro. El problema es que se libere en forma de metano o que se produzca óxido nitroso, que provoca mucho mas calentamiento. Es lo que hemos demostrado, y ya tenemos muchas publicaciones, que los humedales bien conservados ayuden a mitigar el cambio climático. Porque su balance es crear, entre comillas 'enfriamiento', porque absorben más CO 2 , equivalente al que liberan. Y los humedales degradados, el incremento de esa degradación, sobre todo una degradación trófica de contaminación por nutrientes, materia orgánica, son máquinas de emitir metano y óxido de nitrógeno.

En l'Albufera, la paja del arroz.

Sobre la paja del arroz tenemos estudios en l'Albufera y en el Delta de l'Ebre. De hecho hemos desarrollado la metodología para el mercado voluntario de créditos de carbono para humedales, junto a la Fundación Global Nature, la Universitat de València y la está estudiando la Unión Europea. Pero también junto a Eurecat de la Generalitat de Cataluña hemos hecho lo mismo para arrozales. De hecho, el viernes pasado lo presentamos. Ya hemos hablado con labradores, con la conselleries, Medio Ambiente y Agricultura, porque se podría... Retirar la paja es complicado técnicamente, pero sobre todo es caro y el labrador no puede pagar más. Casi no gana, si encima tiene que pagar... ¿Pero cómo podría pagarse eso? Con créditos de carbono. Hay que compensar. Y hay un potencial muy grande porque sobre todo las mayores emisiones de metano, que es el gas que más calentaría, se da en la postsiega. Y eso lo tenemos estudiado en l'Albufera y en el Delta de l'Ebre: cambios en la postsiega podrían mejorar hasta un 40% el balance de CO 2 equivalente en el balance de gases de efecto invernadero en los arrozales.

La postsiega, hablamos de septiembre u octubre...

Septiembre, octubre o noviembre. También la inundación. ¿Qué pasa? Que la producción de metano se incrementa exponencialmente y , en cambio, de CO 2 , cuando esa materia orgánica se utiliza por parte de los organismos y lo hacen anaeróbicamente, respiran como nosotros, se incrementa la emisión de CO 2 , se incrementa linealmente. Pero cuando eso se hace anaeróbicamente se incrementa exponencialmente la temperatura. Qué pasa, que si tú no quitas la paja y pasa como este año que se inunda enseguida, tienes una degradación bestial porque la temperatura es mucho más alta y los procesos de degradación van regulados por la temperatura, por lo que se incrementa mucho la respiración aerobia, consume el oxígeno, el agua se queda sin oxígeno y además la anaerobia. Y produce mucho metano. Eso se convierte en una zona insana, sin oxígeno, por eso se mueren los peces y además es una máquina de generar calentamiento. Fíjese el potencial que hay ahí de mejora, que eso se podía pagar en créditos de carbono, en la recogida de la paja, si técnicamente se puede resolver. Y además ya hay iniciativas para hacer un aprovechamiento de la paja. Se van a construir infraestructuras, el año que viene ya estarán funcionando, según aseguran desde la dirección del parque natural. Esta vez va en serio. Eso no valdría para nada si no sacas la paja, que es el problema, porque no puedo pagar los créditos de carbono. Y tenemos hecha la metodología. Esto ya se dijo en 2016, en una charla en el 30º aniversario del parque natural de l'Albufera. Ya advertí que podrían compensar cambios en la forma de gestionar la paja que estuvieran financiados. En aquellos momentos no estaban todos los procedimientos, pero es una de las cosas que hemos estado haciendo estos años y ahora ya está para poder hacerse. En l'Albufera y los arrozales se deben adoptar medidas que no le cuesten al labrador y que además ayuden al medio natural, manteniendo en condiciones mejores. Que no haya estas anopsias, también ayudar a la mitigación climática. Y como la mitigación climática hoy en día ya genera recursos económicos, que eso sea lo que lo pague. Igual que en los humedales pague la restauración de los que están malamente, que emiten metano y gases de efecto invernadero a lo bestia. Si los restauramos serán aliados en la mitigación del cambio climático.

Es la asignatura pendiente, compensar a estas zonas naturales.

Pero no nos engañemos: eso no es la solución al cambio climático. "Això és a més a mes". Tenemos que dejar de emitir a lo bestia. En 2007 cuando le dieron el premio Nobel al IPCC, el de la paz, no el de investigación, al panel del Cambio climático, el que era vicepresidente, el científico francés Jean Jouzel, advirtió al recogerlo: "No sigáis con esto de la mitigación por los ecosistemas, porque eso no es la solución. Eso ayudará a que si dejamos de emitir, empecemos a ir hacia atrás en esa degradación, en ese incremento del cambio climático, en esas concentraciones de gases de efecto invernadero. Pero eso por sí solo no puede compensar todo lo que estamos emitiendo. Entonces, llegará un día que emitiremos muy poco y sí que lo podrán compensar. Incluso podrán empezar a volver atrás el mal camino hecho. Pero hoy en día estamos muy lejos de eso. No podemos pensar que los ecosistemas van a ser la solución para el cambio climático. El ritmo que tenemos de emisiones no hay ecosistemas en la tierra, ni en cinco tierras para absorberlo. Eso hay que dejarlo claro. Estos son soluciones que ayudan y una economía totalmente descarbonizada. A partir de ahí, todo esto ayudará, también a la economía. Ayudará a que los agricultores que casi no pueden vivir del cultivo del arroz tengan algo adicional. Una parte de ese adicional se gasta en mitigar el cambio climático y otra parte adicional podrían ser sus beneficios que, como no encuentren unos mayores beneficios, es que no lo cultivarán. Se acabará el cultivo del arroz, se acabará la pesca y al final es la gente que vive allí. No podemos dejar a la gente sin su modo de vida, que van a vivir solo de cuando vamos a hacernos la paella al Palmar, que es otra cosa.

¿Y en la Albufera se está haciendo lo necesario? Como se preguntaban los científicos en las jornadas "L'Albufera. ¿Y ahora qué?"

No se está haciendo lo necesario, porque vamos a peor. Se está diagnosticando. Por ejemplo, en tema de saneamiento. La carga externa de contaminación, en cuanto a eutrofización, que es el primer problema de l'Albufera, hay cosas que no se están haciendo. Por ejemplo los tanques de tormenta. Algunos están construidos y otros por construir, pero no están funcionando. Los tanques de tormenta absorben el primer pico que es el más contaminante. Como aquí llueve después de meses de sequía, está ahí toda la contaminación acumulada en el barranco. El primer pico es el que no te carga l'Albufera y eso se ha de canalizar a los tanques de tormenta. Se acumula ahí porque eso no lo puedes llevar a una depuradora, porque directamente se la carga, se carga el tratamiento biológico. Por eso, primero acumulas en los tanques de tormenta y después ya vas mezclando el agua que llega a las depuradoras para no sobrepasar la carga o para no poner en condiciones no operativas a la depuradora. Y lo va soltando. ¿Que vuelve a llover? En realidad no pasa mucho, porque el pico grueso ya lo tienes detenido. Si eso está construido, ¿qué falta para que se ponga en marcha? Habrá que hacer actuaciones porque hay una directiva nueva de depuración. Y a partir de ya hay que hacer tratamientos cuaternarios de los contaminantes emergentes y eso lo tienen que pagar las farmacéuticas. Tendrán que incorporar tratamientos por la directivas europeas. Y tendrán que hacerlo, no porque lo diga la norma, sino porque estamos llegando a unos niveles de toxicidad que no puede continuar así. Seguramente los medicamentos serán más caros porque las farmacéuticas no va a perder dinero, pero bueno, no contaminaremos y no le haremos daño a nuestra salud. Estamos hablando de contaminantes que pueden tener efectos medioambientales. Y sobre la salud humana. Con la dana se juntaron contaminantes emergentes a lo bestia que entraron, farmacéuticos, retardantes de llama, sustancias cosméticas con bacterias fecales y posibles patógenos. Las resistencias, que es uno de los problemas que se plantea para el futuro, las resistencias a antibióticos... Estás juntando el hambre con las ganas de comer. Una bacteria que estás sometiéndola a estar expuesta a los productos tóxicos. Y las bacterias entre ellas se pasan los genes. Esta bacteria es un patógeno que te puede crear una enfermedad y otro no. Y tú tienes ahí unos contaminantes y resulta que éste que no es patógeno es resistente a ese producto farmacéutico y este no. ¿Que es lo que hacen? Se lo pasan. Es un gen y este que es patógeno que antes no me daba problemas porque yo tenía un antibiótico, ahora sí que me da problemas. Eso es la resistencia los antibióticos.

En resumen se precisan tanques de tormenta. Mejor calidad de agua. Métodos de depuración...

Si son de fitodepuración. Recuperar la orla de vegetación alrededor para que tapone. Tratamientos en una orla perimetral. Los tancats, no solo los que están, sino tancats más en el perímetro del parque. Humedales de refinamiento a las propias depuradoras donde estén. En Alcàsser o Torrent, para el final del agua. Hay un montón de propuestas.

Apenas han pasado seis meses de su jornada en la que las plantearon.

No esperamos que lo hagan todo. Pero por ejemplo, el ministerio ha lanzado un plan, que vino la vicepresidenta [Sara Aagesen Muñoz] en el mes de octubre a presentarlo. Después hubo una jornada técnica en enero y otra en abril. Ese plan algunas cosas son competencias suyas y otras de la Generalitat. Y lo primero que pedimos, porque es lo más importante, es que el Gobierno Central y la Generalitat trabajen juntos. Ninguno de los dos planes irán hacia delante si no trabajan juntos. Todo lo importante que puede haber, lo más importante es que el ministerio y la Generalitat trabajen juntos, tengan los problemas políticos que tengan. Y los ayuntamientos también. El de València es el ayuntamiento más grande dentro del parque.

¿Si no se hubiera declarado el parque natural de l'Albufera hace 40 años hubiera desaparecido o le habría pasado como el Mar Menor de Murcia?

Esperaba la pregunta. Al Mar Menor, comparado con lo que le ha pasado a l'Albufera, al Mar menor no le ha pasado nada. Me lo han dicho muchas veces: 'A ver si conseguís que no le pase a l'Albufera lo que ha pasado al Mar Menor'. Al Mar Menor le estaba comenzando a pasar lo que pasó a l'Albufera hace 60 años. Al Mar Menor no le ha pasado nada que no le haya pasado a l'Albufera. Al revés. Como se han tomado medidas, algunas coordinadas, puede ser que al Mar Menor no le pase lo que le pasó a l'Albufera. La situación es totalmente la contraria. A l'Albufera ya le ha pasado. Eso no tiene que ver con la declaración del parque. Porque eso fue antes de la declaración del parque. La principal degradación de l'Albufera ya ha pasado. Hablamos del lago y del medio acuático. Pero lo que paró la primera degradación a l'Albufera, fue la paralización del plan para urbanizar la Devesa. Este campus de la Universitat de València se iba a proyectar en la Devesa, que se iba a urbanizar toda, aunque se urbanizó bastante. Eso fue en los últimos años del franquismo.

¿Tener la protección del parque natural sirve?

Tener la protección del parque natural, que es una figura jurídica de nuestro ordenamiento jurídico, claro que es importantísimo. Y si ya tuviéramos el PORN (plan de ordenación de los recursos naturales) y el PRUG (plan rector de usos y gestión) eso ya sería... Pero bueno, al menos es un parque natural. Y sobre todo han cambiado las cosas. Mi primer trabajo científico fue en l'Albufera el día de San Fermín del año 1984. Era un estudiante de tercer curso. Cuando salimos [del lago] estaban las ruedas pinchadas del coche, nos habían hecho una pintada que ponía 'biólogos muertos". Al día siguiente nos quemaron la barca. Eso no pasa ahora. Al revés. Estamos hablando con toda la gente. Ahora los científicos, los labradores, los pescadores... Somos aliados.