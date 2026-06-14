Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asalto a un bancoCalendario escolar Comunitat ValencianaCorrupción Guardia CivilEstado salud Jorge BellverMemoria históricaNotas PAU Comunitat ValencianaJosé Luis SastreEl tiempo
instagramlinkedin

Vaivén

Rafael Blasco se deja ver en una exposición del Casal de la Pau

Rafael Blasco, a la izquierda, entre los asistentes a la inauguración.

Rafael Blasco, a la izquierda, entre los asistentes a la inauguración. / Miguel Angel Montesinos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Levante-EMV

València

La exposición fotográfica Tránsito puede visitarse desde el viernes por la tarde en la plaza de la Reina de València. Forma parte del proyecto PhotoEspaña y recoge imágenes realizadas por Juan Molpeceres y Jairo Muñoz (La Grieta Colectivo) a personas vulnerables como forma de sacarlas de la invisibilidad. La muestra la organiza el Casal de la Pau con la colaboración de instituciones públicas. Esta entidad, que el abogado Molpeceres preside en la actualidad, es conocida por su labor desde hace décadas en favor de la integración social de exreclusos y personas en otras situaciones precarias, como las que protagonizan las imágenes de la muestra. La inauguración, el viernes, atrajo a un buen número de visitantes. Entre ellos, pudo verse al exconseller (de casi todo) Rafael Blasco, condenado por el caso Cooperación, y que ya cumplió su pena en la prisión de Picassent, y a Consuelo Ciscar, exdirectora del IVAM.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents