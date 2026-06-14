Savia Innova conecta talento, investigación y emprendimiento para mejorar los cuidados

Savia Residencias pone en marcha Savia Innova 2026, una iniciativa de innovación abierta orientada a identificar, impulsar y conectar soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida, la autonomía y el bienestar de las personas mayores, especialmente en entornos residenciales.

En esta tercera edición, Savia Innova contará con la colaboración de The Terminal Hub, un espacio de referencia en innovación, tecnología y talento ubicado en la Marina de Valencia, y de su partner tecnológico ISECO by Sensio. Esta alianza permitirá conectar a Savia con startups, investigadores, universidades y profesionales del sector para dar respuesta a los retos actuales del cuidado residencial.

“La innovación es uno de los ejes estratégicos de Savia y queremos seguir estando cerca del talento, el emprendimiento y la investigación con el objetivo de continuar mejorando nuestro modelo asistencial y de ofrecer mejores herramientas a nuestros profesionales”, señala Alfredo Sanmartín, Director Financiero y Responsable del Comité de Innovación de Savia.

La iniciativa se estructura en dos grandes líneas. Savia Emprende estará dirigida a startups, spin-offs y emprendedores de todo el territorio nacional que desarrollen soluciones innovadoras aplicables al sector sociosanitario. Savia Investiga se enfocará a investigaciones finalizadas, tales como tesis defendidas, trabajos postdoctorales y estudios de investigación concluidos, todas ellas vinculadas al ámbito de las personas mayores, la atención centrada en la persona, la tecnología aplicada a los cuidados, la inteligencia artificial o los nuevos modelos asistenciales.

Savia Innova 2026 arranca oficialmente hoy y la convocatoria para ambas categorías se mantendrá abierta hasta el 15 de octubre. Las candidaturas se podrán presentar a través de la página web de Savia. La selección de los ganadores se dará a conocer a finales de octubre y, como ya es habitual, los galardones se presentarán en el foro SaviAvanza a finales de este mismo año.

Además, como gran novedad, este año se celebrará SAVIAINNTALENT, un hackathon interno el que participarán profesionales de los 22 centros de Savia y de diferentes categorías de la organización. El objetivo es potenciar el talento interno de la compañía, dando voz a quienes mejor conocen la realidad diaria de los centros residenciales. El encuentro se celebrará los días 26 y 27 de junio en The Terminal Hub.

“Con Savia Innova 2026 queremos seguir consolidando una cultura de innovación abierta, participativa y conectada con la realidad de nuestros centros. Nuestro objetivo es que las ideas que surjan, tanto desde el emprendimiento y la investigación como desde nuestros propios equipos, puedan convertirse en soluciones reales que nos ayuden a avanzar hacia un modelo de cuidados más personalizado, humano y sostenible”, concluye Sanmartín.

Sobre Savia Residencias

Actualmente, Savia cuenta con 22 centros en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, con más de 2.600 plazas residenciales y más de 1.500 profesionales, articulándose como un eje esencial de los servicios sociales en la región, representando el 10%, aproximadamente, de todas las plazas residenciales (de titularidad pública o privada) existentes. Savia es el principal operador del sector en la Comunidad Valenciana y está entre los 12 principales grupos de España.