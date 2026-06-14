Savia Innova conecta talento, investigación y emprendimiento para mejorar los cuidados
La iniciativa, desarrollada en colaboración con The Terminal Hub, reunirá emprendimiento, investigación aplicada y talento interno para impulsar soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas mayores
Sara Rodriguez Val
Savia Residencias pone en marcha Savia Innova 2026, una iniciativa de innovación abierta orientada a identificar, impulsar y conectar soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida, la autonomía y el bienestar de las personas mayores, especialmente en entornos residenciales.
En esta tercera edición, Savia Innova contará con la colaboración de The Terminal Hub, un espacio de referencia en innovación, tecnología y talento ubicado en la Marina de Valencia, y de su partner tecnológico ISECO by Sensio. Esta alianza permitirá conectar a Savia con startups, investigadores, universidades y profesionales del sector para dar respuesta a los retos actuales del cuidado residencial.
“La innovación es uno de los ejes estratégicos de Savia y queremos seguir estando cerca del talento, el emprendimiento y la investigación con el objetivo de continuar mejorando nuestro modelo asistencial y de ofrecer mejores herramientas a nuestros profesionales”, señala Alfredo Sanmartín, Director Financiero y Responsable del Comité de Innovación de Savia.
La iniciativa se estructura en dos grandes líneas. Savia Emprende estará dirigida a startups, spin-offs y emprendedores de todo el territorio nacional que desarrollen soluciones innovadoras aplicables al sector sociosanitario. Savia Investiga se enfocará a investigaciones finalizadas, tales como tesis defendidas, trabajos postdoctorales y estudios de investigación concluidos, todas ellas vinculadas al ámbito de las personas mayores, la atención centrada en la persona, la tecnología aplicada a los cuidados, la inteligencia artificial o los nuevos modelos asistenciales.
Savia Innova 2026 arranca oficialmente hoy y la convocatoria para ambas categorías se mantendrá abierta hasta el 15 de octubre. Las candidaturas se podrán presentar a través de la página web de Savia. La selección de los ganadores se dará a conocer a finales de octubre y, como ya es habitual, los galardones se presentarán en el foro SaviAvanza a finales de este mismo año.
Además, como gran novedad, este año se celebrará SAVIAINNTALENT, un hackathon interno el que participarán profesionales de los 22 centros de Savia y de diferentes categorías de la organización. El objetivo es potenciar el talento interno de la compañía, dando voz a quienes mejor conocen la realidad diaria de los centros residenciales. El encuentro se celebrará los días 26 y 27 de junio en The Terminal Hub.
“Con Savia Innova 2026 queremos seguir consolidando una cultura de innovación abierta, participativa y conectada con la realidad de nuestros centros. Nuestro objetivo es que las ideas que surjan, tanto desde el emprendimiento y la investigación como desde nuestros propios equipos, puedan convertirse en soluciones reales que nos ayuden a avanzar hacia un modelo de cuidados más personalizado, humano y sostenible”, concluye Sanmartín.
Sobre Savia Residencias
Actualmente, Savia cuenta con 22 centros en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, con más de 2.600 plazas residenciales y más de 1.500 profesionales, articulándose como un eje esencial de los servicios sociales en la región, representando el 10%, aproximadamente, de todas las plazas residenciales (de titularidad pública o privada) existentes. Savia es el principal operador del sector en la Comunidad Valenciana y está entre los 12 principales grupos de España.
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