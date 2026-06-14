La Séquia de l'Or. El Canal de riego del río Túria.

La Séquia de l’Or, también conocida como el Canal de Riego del Río Túria, constituye la acequia principal que protagoniza el último de los sistemas de riego tradicional localizados en el río Turia. Se trata de un sistema relativamente moderno, unos 200 años de historia, cuando el resto de sistemas de l’Horta de València son de origen medieval. Sus primeras Ordenanzas datan de 1843.

En la actualidad el espacio regado por las aguas de este sistema de irrigación con aguas superficiales se encuentra en la franja litoral al sur del puerto de València y el último tramo del nuevo cauce del río Turia. Por el sector oriental destaca el territorio de la Séquia de Favara y el barranc de Catarroja; mientras que por el sur, se halla la Albufera. El sentido general de las acequias que configuran el sistema de la Séquia de l’Or coincide con la componente norte-sur, y con ello sus aguas discurren hacia el lago de la Albufera.

Un paisaje histórico de arrozales

El regadío de la Séquia de l’Or responde indiscutiblemente al paisaje dominado por el cultivo del arroz. Los arrozales constituyen el monocultivo que caracteriza a esta parte de l’Horta de València. Como consecuencia hallamos numerosos elementos vinculados con la gestión y la disponibilidad de los recursos hídricos que permiten la ricicultura en este espacio geográfico: assut, séquies, motors, tancats, sequers… se suceden en el territorio.

Antiguo Azud de la Séquia de l'Or. / Foto Estepa.

La construcción del Canal de Riego del Río Túria fue impulsada por un diputado de la vecina Alfafar, Vicent Blanc, a través de una serie de reformas de la Séquia del Rei, acometidas hacia 1818. Más tarde, en 1821, planteó una propuesta más ambiciosa, que consistió en obtener un incremento de los recursos para los nuevos arrozales del norte de la Albufera, para lo cual se pretendía aprovechar los últimos excedentes de l'Horta. Dicha iniciativa fue aceptada por la autoridad provincial puesto que el nuevo canal de riego transformaría los marjales sin que supusiese perjuicios para los regantes históricos de la Vega de Valencia.

La original Séquia de l’Or partía del río Turia, mediante un azud localizado aguas abajo de la ciudad de València, en las proximidades de la antigua carretera del Saler, lugar donde se alza la Ciutat de les Arts i les Ciencies. Desde ese lugar, conocido como la Caseta de l’antic assut de la Séquia del’Or, partía la conducción en dirección sur, siguiendo la Carrera del Riu, entre las vías férreas y el flanco norte de Els Anouers, y posteriormente por el actual emplazamiento de la Depuradora de Pinedo y el Nuevo Cauce.

Assut del Repartiment o la Cassola (Quart de Poblet). / Foto Estepa.

Tras la riada de 1957 y la posterior construcción del Plan Sur, el Nuevo Cauce del Turia, a mediados de los años setenta, la toma de agua de la Séquia de l’Or fue sustituida por la de l'Assut del Repartiment o de la Cassola, presa ubicada en el sector oriental de Quart de Poblet, aguas arriba de la ciudad de València. En la actualidad, la Séquia de l'Or circula revestida con dirección sureste paralela a la margen derecha del nuevo cauce, en la mayoría de su trazado adosada a la Séquia de Favara, hasta que suma los aportes del sifón procedente de la Estación Depuradora de Pinedo.

A partir de esa toma la Séquia se bifurca, hacia el este (Pinedo) y hacia el sur (L’Albufera). En el primer caso, circula por las proximidades de la CV-500 y Pinedo, y parte una derivación destinada a los riegos de los arrozales orientales de València (partidas de Petxinar, Mig, Rei, Devesa, Montanyars, etc.). En el segundo caso, el Canal de Riego del Río Túria prosigue con componente suroeste por las casas de El Tremolar y penetra en el término de Alfafar, donde enlaza con la Séquia del Rabisanxo, que se dirige al lago de L’Albufera.

Una superficie de riego extensa dominada por el llano

La superficie total de riego es aproximadamente de unas 14.000 hanegadas de arrozal, distribuidas entre Alfafar (8.000), València-Pinedo (5.000) y Massanassa (3.000). Alrededor de 1.200 regantes mantienen estos arrozales.

Toma de Pinedo y Séquia de l'Or. / Foto Estepa.

La superficie irrigada ha ido incrementándose a lo largo de su historia. Por ejemplo, en torno a 1942 se incorporaron unas 225 hectáreas arroceras al Canal de Riego del río Turia, concretamente las tierras más próximas a la Albufera, integradas en los tancats de València y Alfafar, y que correspondieron a las partidas de: Tancat de Villalba, Tancat de Rabisanxo, Tancat de la Modernista, Tancat del Cavell, Buenos Aires, Tancat de la Rambla, Tancat de Foro, Tancat de Cabiles y Pujol.

La llanura que ocupan los riegos de la Séquia de l’Or se organiza, por una parte, mediante numerosas partidas rurales, en la inmensa mayoría arroceras, cuyos límites habituales son acequias y caminos rurales. Destacan: El Tremolar, La Marjal, El Racó de Navarrete, Rabisanxo, El Vall, La Figuereta, Las Moreras, Séquia Nova, Séquia Vella, Tancat de la Castanyera, Tancat de Benjamín, Tancat de la Platera, Les Monges, Tancat de Rabisanxo, Tancat de Villalba, Tancat de la Rambla, Tancat de la Modernista, Buenos Aires, Tancat de Foro, Tancat de l'Escorredor Fondo, Tancat de Cabiles, La Tancaeta, Pinedo, L'Arena, el Saler y L'Arbre del Gos.

Detalle de la Séquia de l'Or. / Foto Estepa.

Por otra parte, en dicha organización territorial contribuyen las principales acequias y escorredores integrados en la red del Canal de Riego del Río Túria. Son las del Petxinar, del Mig, del Rei, de la Devesa, de Montanyars, de l'Arena (huerta), Canal de l'Albufera, del Vall, del Tremolar, d'Orellana o Castanyera, Nova d'Eixarcs, Escorredor del Romero, Escorredor Fondo, Vella, del Rabisanxo, el Derramador, de la Vinya, de Fabia, de la Turba, de la Coronela, de la Noria, de l'Arena, del Genovés, dels Alonsos y del Dormidor.

Un patrimonio hidráulico de contrastado interés

Entre los elementos hidráulicos más representativos del sistema de regadío de l'Or destacan l'Assut del Repartiment, la antigua Caseta d'Aigües de l'Assut de l'Or, los sifones de las Depuradoras de Pinedo y de Quart, la Caseta del Rei, la Caseta de la Nova d'Eixarcs, los motores (turbinas) del Final, del Tremolar, del Petxinar y las otras turbinas de les Rates, de la Bomba, del Saler y del Serrano (fuera de uso); los motores de los desaparecidos tancats arroceros de la zona, como el de la Castanyera, Séquia Vella, Blayot, Romero, Platera, Benjamín, Blanquillo (en ruinas), Villalba, Rabisanxo, Rambla, Modernista, Telesforo (en ruinas), Canvell (en ruinas) y Pujol; las paradas arroceras de mampostería, especialmente las de Alfafar; y en menor medida los partidores metálicos de los principales riegos y los sifones de factura reciente procedentes de los aportes de Francos y Marjales y de Favara.

Motor del Final. / Foto Estepa.

El Centro de Interpretación y Aula de Medio Ambiente de la Albufera, “El Batet de l’Albufera”, localizados en las instalaciones del Motor del Final son lugares de visita obligada para interesados en conocer la cultura del arroz de la Albufera y la gestión del agua vinculada a la misma.

La Séquia de l'Or. El Canal de riego del río Túria. / Estepa.

BIBLIOGRAFÍA

. El patrimonio hidráulico del Bajo Turia: l´Horta de València (2007), coordinado porJorge Hermosilla.

. Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT-GVA, dirigido por Jorge Hermosilla.

. 200 años de la Acequia del Oro, El Canal de Riego del Río Turia (2022), de José Francisco Catalá y Manuel Planells.