Un accidente y un vehículo detenido colapsan la A-7 con más de 20 kilómetros de retenciones

Dos accidentes complican el tráfico de primera hora en el área metropolitana de València este lunes 15 de junio. El primero de ellos se ha registrado de madrugada en la CV-33 en Torrent, en el punto kilométrico 7.1. El segundo ha sido a las 7:45 horas en la A-7, también a la altura de Torrent, y genera 3 kilómetros de colas en sentido hacia Barcelona.

Además, un vehículo detenido en el carril derecho de la A-7 a la altura de Riba-roja del Túria genera 12 kilómetros más de colas entre Riba-roja del Túria y Paterna, y suma dos más entre Aldaia y Quart de Poblet en sentido Barcelona. En dirección hacia Alicante, la vía registra 3 kilómetros de congestión en Riba-roja del Túria y uno y medio entre Paterna y València.

Congestión en la A-7 en Loriguilla / DGT

Retenciones de entrada y salida de València

Los accesos y salidas de València registran la habitual afluencia de tráfico con retenciones y circulación lenta en varios puntos.

La CV-35 lleva dos kilómetros y medio de colas en Paterna de salida, en sentido Ademuz. En sentido València, la pista de Ademuz registra otros dos kilómetros y medio entre Paterna y Burjassot y dos más entre San Antonio de Benagéber y Paterna.

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