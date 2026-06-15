El arzobispo Benavent pide a los graduados de la UCV poner a las personas en el centro de su trabajo

Más de 2.100 estudiantes de último curso de 27 grados de la Universidad Católica de Valencia (UCV) han celebrado este fin de semana su graduación en el Palacio de Congresos de Valencia. Los nuevos egresados han recibido la beca académica que simboliza el final de su etapa universitaria y el inicio de una nueva vida profesional. Las ceremonias, organizadas por facultades, reunieron a estudiantes, profesores, familiares y amigos. Los actos estuvieron presididos por el arzobispo de Valencia y gran canciller de la UCV, Enrique Benavent, y por el rector de la universidad, José Manuel Pagán.

Benavent y Pagán presidieron el acto de la UCV. / UCV

Durante su intervención, Benavent agradeció a las familias la confianza depositada en la Universidad Católica de Valencia para la formación de sus hijos. “Esta universidad pretende prestar un servicio a las personas, a las familias y a la sociedad”, afirmó. También trasladó su reconocimiento al profesorado y al personal universitario por su “entrega y dedicación”.

El arzobispo felicitó a los nuevos graduados por haber alcanzado una meta decisiva en su trayectoria académica y personal. “Habéis conseguido un objetivo importante, porque es el que os permitirá desarrollar vuestra vocación”, señaló.

Benavent animó a los egresados a afrontar su futuro profesional desde una perspectiva de servicio. Según subrayó, la universidad no solo les ha enseñado qué deben hacer en su profesión, sino también “cómo lo tienen que hacer”. “En una universidad católica, más allá de la capacitación, se enseña precisamente esto: que en el centro de todo trabajo están las personas”, afirmó el gran canciller de la UCV.

En esta línea, Benavent apeló a vivir la profesión como una vocación orientada a los demás y pidió a los nuevos profesionales que sean “servidores de la vida”. Asimismo, les animó a desarrollar su trabajo “no pensando en el interés, sino en servir”. Un mensaje que llega justo después de la visita del papa León XIV a España.

“El verdadero éxito no consiste únicamente en llegar lejos”

Por su parte, el rector de la UCV, José Manuel Pagán, invitó a los graduados a reconocer el papel que sus familias han desempeñado durante estos años. Les recordó que este logro no es únicamente fruto del esfuerzo personal, sino también de la generosidad de quienes les han acompañado desde el principio. “No dejéis nunca de agradecer a quienes os han dado la vida y os han acompañado en vuestro crecimiento y, no lo dudéis, lo han hecho de la mejor forma que han sabido”, afirmó.

Pagán señaló que la graduación no representa un punto final, sino el comienzo de una nueva etapa en la que cada estudiante deberá decidir qué hacer con todo lo aprendido. “La universidad os ha proporcionado conocimientos, habilidades y herramientas para afrontar el futuro. Pero la pregunta más importante no es qué habéis aprendido, sino qué vais a hacer con aquello que habéis aprendido. No es solamente qué profesión vais a ejercer, sino qué vida vais a vivir”, indicó.

El rector pidió a los nuevos egresados que afronten el futuro con confianza y sin dejarse llevar solo por las expectativas externas o por una idea de éxito basada en el reconocimiento. “El verdadero éxito no consiste únicamente en llegar lejos; consiste en recorrer el camino de tal manera que, al mirar atrás, podáis reconocer que vuestra vida tuvo dirección, propósito y significado”, aseguró.

Graduaciones por facultades

Cada ceremonia comenzó con la entrada de la comitiva del claustro académico y de las autoridades universitarias, seguida de la bienvenida institucional. Después intervinieron representantes de los estudiantes y del profesorado antes de la imposición de las becas académicas, uno de los momentos centrales de los actos.

Las celebraciones concluyeron con la intervención del decano de cada facultad, la clausura del gran canciller y del rector, y la salida de la comitiva académica.

En las graduaciones del sábado recibieron sus becas los estudiantes de Biotecnología, Ciencias del Mar, Veterinaria, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Enfermería, Nutrición, Filosofía, Medicina, Odontología, Dentistry, Fisioterapia, Physiotherapy y Podología.

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El domingo se graduaron los alumnos de Psicología, Logopedia, Terapia Ocupacional, Derecho, Criminología, Administración y Dirección de Empresas, Multimedia y Artes Digitales, Diseño y Narración de Animación y Videojuegos, Derecho Canónico, Educación Infantil, Educación Social, Educación Primaria, Teología y Ciencias Religiosas.