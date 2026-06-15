Llega más calor a la Comunitat Valenciana: la Aemet anuncia que las temperaturas continuarán subiendo los próximos días

La estabilidad se consolida en la Comunitat Valenciana durante las próximas jornadas. Según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el sol será el gran protagonista en las tres provincias, acompañado de unas temperaturas que irán ganando terreno de forma progresiva, especialmente en los valores máximos a partir del miércoles.

Para este martes, 16 de junio, la previsión meteorológica apunta a un predominio de cielos poco nubosos o totalmente despejados en todo el territorio. Únicamente se espera algo de nubosidad de evolución diurna durante las horas centrales del día en los puntos del interior de la mitad norte de la Comunitat Valenciana.

Respecto a los termómetros, las mínimas se mantendrán estables o experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas registrarán un descenso en la mitad sur de la provincia de Alicante y no tendrán cambios significativos en el resto de la autonomía.

El tiempo en la Comunitat Valenciana: sol y temperaturas en ascenso. / Miguel Angel Montesinos

El viento soplará flojo y de dirección variable por la mañana, aunque tenderá a fijarse de componente este y sureste a partir del mediodía, con intervalos de intensidad moderada de cara a la tarde.

Previsión de temperaturas en las capitales de provincia: Castelló: 19°C de mínima y 32°C de máxima.

19°C de mínima y 32°C de máxima. València: 19°C de mínima y 30°C de máxima.

19°C de mínima y 30°C de máxima. Alicante: 21°C de mínima y 28°C de máxima.

El ambiente veraniego se intensificará durante el miércoles. La Aemet prevé que continúe el predominio de cielos poco nubosos o despejados en toda la Comunitat Valenciana. En esta jornada, las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes novedades, pero las máximas iniciarán un ligero ascenso generalizado.

El viento volverá a ser flojo y variable a primeras horas, evolucionando hacia el este y sureste al mediodía; se espera que sea moderado en la mitad sur de Alicante y flojo con intervalos de moderada intensidad en las demás zonas.

Previsión de temperaturas en las capitales de provincia: Castelló: 19°C de mínima y 33°C de máxima.

19°C de mínima y 33°C de máxima. València: 19°C de mínima y 31°C de máxima.

19°C de mínima y 31°C de máxima. Alicante: 22°C de mínima y 32°C de máxima.

Esta tendencia anticiclónica se prolongará de igual manera durante el jueves, manteniendo el cielo prácticamente despejado o con muy pocas nubes. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios o podrían subir de forma ligera.

Por su parte, el viento soplará flojo y de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este y sureste flojo en las horas centrales del día, con rachas moderadas en el litoral sur de la provincia de Alicante y de flojo a moderado en el resto del territorio valenciano.