Una foto y cero acuerdos: La reunión Pérez Llorca-Arcadi España termina sin avances

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el ministro de Hacienda del Gobierno central, Arcadi España, se han reunido este lunes en el Palau para abordar el que sin duda es el problema más acuciante para los valencianos: el déficit de recursos que provoca el modelo de financiación vigente desde 2009 y caducado desde hace más de una década a la C. Valenciana, la peor tratada por este sistema de todo el país. Con estos fondos cada territorio debe sufragar los servicios públicos fundamentales.

La imagen de un jefe del Consell, al frente de la comunidad más castigada y con mayor deuda relativa, sentado con el jefe de la caja estatal, no se producía desde hace años. Es el gran avance, el de la cordialiadad entre dos dirigentes que exhiben talante, lo que dista mucho de las relaciones que existían con la exministra María Jesús Montero. Pero más allá de la foto y algunas buenas palabras, la cita, que se ha prolongado durante aproximadamente una hora, se ha saldado sin avances tangibles.

Ni Pérez Llorca ni Arcadi España se han movido de sus posiciones con las que llegaban a la reunión. El president ha vuelto a rechazar sentarse a negociar la fórmula planteada por el ministerio (que implicaría 3.669 millones más al año para la C. Valenciana) en una bilateral, como quiere el Gobierno. Por su parte, el titular de Hacienda ha mantenido la negativa a impulsar un fondo de nivelación transitorio hasta que llegue la reforma (que debe cubrir varias fases antes de llegar al Congreso, donde tampoco tiene garantizada una mayoría).

Sí que ha habido algún gesto por parte de España, quien ha trasladado a Llorca que el Ejecutivo aprobará de forma inminente el extra FLA (1.904 millones) y abonará el tercer trimestre del FLA ordinario. En total, 4.000 millones. También ha asegurado que el decreto para actualizar las entregas a cuenta del modelo de reparto también verá la luz en breve. Llorca ha agradecido la garantía de liquidez, pero ha subrayado que no son una "aportación nueva" del Gobierno sino procedimientos habituales que desde hace un tiempo el ministerio demora más de lo habitual. Por eso, ha pedido a España volver a los plazos previos.

Pero en lo sustancial, las posiciones siguen alejadas. En su comparecencia posterior a la reunión, Llorca ha repetido el argumentario que ha venido mantiendo la Generalitat desde que el Gobierno dio el paso de presentar el nuevo modelo. Así, ha insistido en que no romperá el bloque territorial del PP y no acudirá a las rondas bilaterales técnicas que propone Hacienda, ciñiendo una eventual negociación al foro multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera. También ha recordado que los cálculos del nuevo sistema siguen dejando a la C. Valenciana por debajo de la media y que no hay borrador de la ley orgánica en la que debería convertirse la fórmula que presentó Montero.

"Le he trasladado que me abro a negociar el nuevo modelo, pero que tengo muy claro que esa negociación se debe dar en el CPFF. Para ser claro: sí a negociar si convocan ya el CPFF. Ahí la C. Valenciana irá para pedir un sistema más justo, equitativo e igual para el conjunto de españoles", ha señalado. En cualquier caso, ha confirmado que no acudirán a las bilaterales.

Llorca ha tratado de combatir la idea de que con esta negativa esté "renunciando" a casi 3.700 millones más al año para la C. Valenciana. En ese sentido, ha remarcado ante España que no hay letra pequeña sobre la que dialogar: "Le he preguntado cómo garantiza que ese dinero está regulado en algún borrador y cómo puede asegurar que ese dinero no es solo una declaración de intenciones, pero no hay respuesta", ha explicado el jefe del Consell, quien también ha exigido ver la asignación de los 21.000 millones que introduciría el Gobierno en el sistema en unos Presupuestos Generales del Estado que siguen sin presentarse.

Noticias relacionadas

En cuanto al fondo de nivelación de 1.800 millones, Llorca ha asegurado que España ha actualizado la negativa del Gobierno. "Considera que ya se está negociadno el nuevo modelo. Me parece incongruente porque no está ni convocado el CPFF, no hay borrador ni ley orgánica ni consignación en los PGE", ha lamentado el jefe del Consell, recordando que en su época de conseller de Hacienda, España reivindicaba este instrumento.