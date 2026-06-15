Incendio en Valencia: se declara un incendio de vegetación en El Puig

Dos medios aéreos trabajan en extinguir un incendio de vegetación en El Puig. Según informa Emergencias en redes sociales, el fuego se habría originado alrededor de las 13:00 horas de este lunes.

El incendio se ha declarado en la zona de La Lloma, en un punto próximo a viviendas, por lo que los efectivos se están esforzando en controlar el perímetro del fuego. Tal como ha podido saber Levante-EMV, el secretario autonómico de Emergencias está en contacto con el consistorio.

En un primer momento se han movilizado una dotación de Bomberos y una brigada forestal del Consorcio provincial de Valencia, además de una unidad de prevención de incendios y efectivos de la Policía Local. Emergencias ha anunciado la incorporación de dos medios aéreos (hidroaviones) a los trabajos de extinción una hora y media después de declararse.

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