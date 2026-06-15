Incendio en Valencia: se declara un incendio de vegetación en El Puig
Dos medios aéreos y tres terrestres trabajan en extinguir el fuego
El incendio se ha declarado en la zona de La Lloma, en un punto próximo a viviendas
Dos medios aéreos trabajan en extinguir un incendio de vegetación en El Puig. Según informa Emergencias en redes sociales, el fuego se habría originado alrededor de las 13:00 horas de este lunes.
El incendio se ha declarado en la zona de La Lloma, en un punto próximo a viviendas, por lo que los efectivos se están esforzando en controlar el perímetro del fuego. Tal como ha podido saber Levante-EMV, el secretario autonómico de Emergencias está en contacto con el consistorio.
En un primer momento se han movilizado una dotación de Bomberos y una brigada forestal del Consorcio provincial de Valencia, además de una unidad de prevención de incendios y efectivos de la Policía Local. Emergencias ha anunciado la incorporación de dos medios aéreos (hidroaviones) a los trabajos de extinción una hora y media después de declararse.
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