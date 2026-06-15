Las víctimas del metro harán un acto conjunto con las de la dana y los vecinos de Patraix por los veinte años del accidente

La Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) organizará finalmente un acto para recordar el accidente que les cambió la vida para siempre y también homenajear a las 43 víctimas mortales del siniestro del 3 de julio de 2006, del que ahora se alcanzan los veinte años. Según confirman fuentes de la Avm3j, el próximo 3 de julio organizarán finalmente un pequeño y emotivo acto en el monumento homenaje a las víctimas del metro, "Prime Time" de la artista Anja Krakowski, ubicado en el cruce de las calles Sant Vicent Màrtir, Roís de Corella y Mestre Sosa, en un pequeña jardincillo ubicado sobre la curva donde hace 20 años 41 pasajeros de Metrovalencia, el maquinista y la interventora del tren 2068 compuesto por dos UTA, la 3736 y la 3714, que el 3 de julio de 2006 realizaba el trayecto Llíria-Torrent.

"Aunque estos últimos años los miembros de la Asociación de víctimas del metro hemos vivido el aniversario en la intimidad, este año nos acompañarán las tres asociaciones mayoritarias afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024: l’Associació de víctimes de la dana 29 d’Octubre de 2024, la Asociación de víctimas mortales dana 29-O y la Asociación de víctimas y damnificados por la dana de l’Horta Sud de València y la Associació veïnal de Patraix", informan desde la Avm3j en un comunicado. Será un acto sencillo que consistirá en una ofrenda de flores y unos minutos de silencio en memoria de las 43 víctimas del accidente del metro (inevitable también recordar a las 230 víctimas de la dana) y un parlamento de representantes de la Avm3j. Las víctimas del metro añaden que también les gustaría "compartir esos momentos tan emotivos, con todas las personas y colectivos que nos habéis arropado durante todos los años de lucha y reivindicación.

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El Ayuntamiento de València adjudicó la semana pasada el contrato para la rehabilitación integral del Monumento a las víctimas del accidente de metro de 2006 a Cerrajerías Calvo SL, empresa especializada en el campo de la restauración y reparación de la cerrajería y de la carpintería metálica, por un importe económico 8.002,34 euros y con un plazo estimado de duración de un mes.