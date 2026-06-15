María José Catalá, alcaldesa de València, en el Congreso: "Si nos hubieran avisado antes, hubiéramos tomado otras decisiones"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido ante la comisión del Congreso que investiga la dana que nadie preveía que el barranco del Poyo pudiera desbordarse hacia las pedanías situadas al sur de València. En su comparecencia, la munícipe del Cap i Casal ha señalado que lo que falló fue el Plan de Inundabilidad del consistorio (aprobado por el anterior equipo de gobierno) al no contar con esa información cartográfica que revelase que las pedanías situadas al sur de la capital (Forn d'Alcedo, Castellar y La Torre) podrían verse afectadas por una inundación como la que se produjo.

"Si había desbordamiento del barranco iba a ir a los arrozales, según el plan de inundabilidad", ha expresado Catalá ante las primeras preguntas de los representantes en la Cámara Baja asegurando que la cartografía estaba "desfasada". "Nadie nos avisó que venía una riada, el primer incidente que nos llega es a las 20:04 por la Estación València Sur", ha indicado la dirigente del PPCV que ha asegurado que el consistorio no tenía responsabilidades "aguas arriba" y que si les hubieran alertado antes, "hubiéramos tomado otras decisiones". En València, en las tres pedanías hubo 17 fallecidos.

Asimismo, Catalá ha afirmado que Carlos Mazón es "el único que ha asumido responsabilidades políticas" por la gestión de la dana del 29 de octubre con su dimisión como president de la Generalitat. "Lo que hizo bien, mal o muy mal ya las asumió", ha contestado ante las preguntas en la comisión de investigación de la dana en el Congreso donde le han insistido por su defensa hacia el exjefe del Consell en los días posteriores a la emergencia.

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Tras ello, le han cuestionado por la continuidad de Mazón como diputado en las Corts, lo que le permite estar aforado, frente a lo que la alcaldesa, del PP, ha indicado que es una "decisión personal". "Todos los diputados tienen la libertad de decidir si siguen con su escaño", ha añadido.