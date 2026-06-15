Palestina y Lula Da Silva se cuelan en la comisión de la dana del Congreso

De lo local a lo internacional pasando por el Congreso. La comisión de investigación de la dana en la Cámara Baja ha sido un ejemplo de la unión entre causas a través del diputado de Compromís en el Grupo Plurinacional Sumar, Alberto Ibáñez, quien en sus intervenciones este lunes ante la alcaldesa de València, María José Catalá, y la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha unido Palestina y las elecciones brasileñas con la catástrofe del 29 de octubre de 2024.

Así, frente a la alcaldesa del Cap i Casal, Ibáñez ha lucido una bufanda palestina sobre los hombros al tiempo que le ha reprochado a Catalá los vericuetos verbales ante la emergencia recordando que le cuesta hablar de "genocidio" en lo que ejerce Israel al pueblo palestino. Por su parte, y frente a las preguntas de PP y Vox a Barcones por su viaje a Brasil el 29-O a una cumbre del G-20, el diputado valencianista ha indicado que lo único que le interesa de Brasil es "que vuelva a ganar Lula en las elecciones de octubre y no sufra lawfare, poco más esta tarde".