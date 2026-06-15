Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notas de corte Comunitat ValencianaRafa Mir cárcelMaria José Catalá CongresoContaminación l'AlbuferaProtestas educaciónHuelga médicos ValènciaPantallas gigantes mundial Valencia
instagramlinkedin

Vaivén

Palestina y Lula Da Silva se cuelan en la comisión de la dana del Congreso

El diputado de Compromis, Alberto Ibáñez, luce una bandera propalestina en el Congreso

El diputado de Compromis, Alberto Ibáñez, luce una bandera propalestina en el Congreso / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

València

De lo local a lo internacional pasando por el Congreso. La comisión de investigación de la dana en la Cámara Baja ha sido un ejemplo de la unión entre causas a través del diputado de Compromís en el Grupo Plurinacional Sumar, Alberto Ibáñez, quien en sus intervenciones este lunes ante la alcaldesa de València, María José Catalá, y la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha unido Palestina y las elecciones brasileñas con la catástrofe del 29 de octubre de 2024.

Así, frente a la alcaldesa del Cap i Casal, Ibáñez ha lucido una bufanda palestina sobre los hombros al tiempo que le ha reprochado a Catalá los vericuetos verbales ante la emergencia recordando que le cuesta hablar de "genocidio" en lo que ejerce Israel al pueblo palestino. Por su parte, y frente a las preguntas de PP y Vox a Barcones por su viaje a Brasil el 29-O a una cumbre del G-20, el diputado valencianista ha indicado que lo único que le interesa de Brasil es "que vuelva a ganar Lula en las elecciones de octubre y no sufra lawfare, poco más esta tarde".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Visto para sentencia el acuerdo educativo: los docentes votan en los próximos días la propuesta de Conselleria
  2. Última hora del estado de salud de Jorge Bellver: en estado muy grave tras ser operado de un ictus
  3. Qué día y a qué hora se sabrán las notas de las PAU de 2026
  4. El tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet prevé un vuelco meteorológico de cara al fin de semana
  5. Los docentes votan suspender la huelga indefinida y rechazan el acuerdo con Conselleria
  6. Publicado el calendario escolar 2026-2027 de la Comunitat Valenciana: el curso empezará el 9 de septiembre y acabará el 18 de junio
  7. Guillem, el mejor alumno de las PAU en la UPV que estudiará Filosofía: “Las humanidades hacen que merezca la pena vivir la vida”
  8. Una técnica de la CHJ declara ante la jueza de la dana que Emergencias debía consultar los caudales: 'Cualquiera podía ver los datos

El PSPV retransmite el Mundial desde sus ventanas

El PSPV retransmite el Mundial desde sus ventanas

Palestina y Lula Da Silva se cuelan en la comisión de la dana del Congreso

Palestina y Lula Da Silva se cuelan en la comisión de la dana del Congreso

La seguridad vial, el criterio que guía los 1.800 kilómetros de carreteras de la Diputació de València

La seguridad vial, el criterio que guía los 1.800 kilómetros de carreteras de la Diputació de València

Los expertos reclaman más formación y prevención ante la elevada mortalidad de los motoristas

Llega más calor a la Comunitat Valenciana: la Aemet anuncia que las temperaturas continuarán subiendo los próximos días

Llega más calor a la Comunitat Valenciana: la Aemet anuncia que las temperaturas continuarán subiendo los próximos días

Controlado el incendio de vegetación en El Puig

Controlado el incendio de vegetación en El Puig

Riba-roja de Túria despliega un mes de actividades para celebrar el Orgullo LGTBI+ y promover la inclusión

Riba-roja de Túria despliega un mes de actividades para celebrar el Orgullo LGTBI+ y promover la inclusión

El arzobispo Benavent pide a los graduados de la UCV poner a las personas en el centro de su trabajo

El arzobispo Benavent pide a los graduados de la UCV poner a las personas en el centro de su trabajo
Tracking Pixel Contents