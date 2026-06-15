El profesorado denuncia que la Consellera de Educación pretende controlar su horario en julio tras cinco semanas de huelga

La suspensión de la huelga de profesores en la Comunitat Valenciana no ha puesto fin a la confrontación de los sindicatos con la Conselleria de Educación. El último choque se ha producido por el horario de julio, mes no lectivo en los colegios. CCOO denuncia que el departamento de Carmen Ortí pretende incorporar mecanismos de control horario en los centros educativos sin "una negociación previa" en una mesa sectorial y sin "una normativa clara". Según explica la entidad, en varios centros, han recibido información sobre la posible implantación de sistemas de fichaje o registro de presencia, algo que no se producía en años anteriores y que se pondrían en marcha después de una huelga indefinida que ha durado cinco semanas sin haber conseguido un acuerdo, algo que consideran "inadmisible".

"La Conselleria está más preocupada por controlar físicamente al profesorado que por reducir las ratios, incrementar las plantillas, mejorar la atención a la diversidad o disminuir la carga burocrática que padece diariamente el personal docente", esgrimen en un comunicado. A nadie se le escapa que, de producirse esta medida, coincidiría con el final de la huelga indefinida, cuya duración ha sido de cinco semanas, que podría retomarse en septiembre porque no ha habido acuerdo en la mayoría de bloques negociados. Solo hubo un acercamiento en reducción de la carga burocrática.

¿Qué dice Sanidad al respecto? Fuentes oficiales niegan categóricamente que "se haya establecido ninguna novedad sobre esta cuestión respecto a otros cursos". En este sentido, defiende que "la organización de las tareas asociadas a este periodo de trabajo ordinario, se desarrollarán como todos los años".

Decenas de miles de profesores protestan por las calles de València, este jueves. / Germán Caballero

CCOO pedirá explicaciones

El sindicato solicitará una aclaración al departamento de Ortí y no descarta emprender actuaciones jurídicas y sindicales oportunas. "El problema de la educación valenciana no es la falta de compromiso de los docentes -, señalan en el comunicado-, sino la falta de inversiones y de políticas educativas que refuercen la educación pública".

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Cabe recordar que, una vez acabado el curso escolar, el profesorado no tiene un horario fijo, aunque se dedica a cerrar el curso y preparar el siguiente. Además, el equipo directivo tiene tareas pendientes como la admisión, la matrícula o anticipar cuestiones organizativas para el siguiente curso. Sin embargo, el profesorado no tiene la obligación de acudir todos los días al centro, aunque debe hacerlo si lo convocan a un claustro, por ejemplo.