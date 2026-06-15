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El PSPV retransmite el Mundial desde sus ventanas

El PSPV ofrece el Mundial desde sus ventanas

El PSPV ofrece el Mundial desde sus ventanas / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

Hay quienes lo sufren en casa, quienes prefieren quedar en un bar, a quienes no les queda otro remedio que verlo en el trabajo o seguirlo por la radio y ahora también se puede seguir los partidos de la selección española a las puertas de la sede del PSPV. Los socialistas valencianos han pasado del mensaje reivindicativo en sus ventanas a ejercer de servicio público con el Mundial de fútbol en Estados Unidos.

Así, ante el debut de 'La Roja' en el campeonato, la formación ha proyectado en las pantallas que enfocan hacia la calle el partido de España contra Cabo Verde lo que ha supuesto cambiar por un par de horas el mensaje de apoyo a los docentes ante la huelga educaiva que se emitían desde estas o la reclamación de "volem votar" que estaba previamente a emitir a la selección, complementando (o compitiendo) con Televisión Española y permitiendo que se viera el partido desde la céntrica calle Hospital de València.

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