Polémica en las Corts por la recepción a la embajadora de Israel

Recepción con polémica en las Corts. La presidenta del parlamento valenciano, Llanos Massó, así como la vicepresidenta segunda, Magdalena González de la Red, la primera de Vox y la segunda del PP, se han reunido este martes en la cámara autonómica con la embajadora de Israel en funciones en España, Dana Erlich, un encuentro ante el que Compromís ha manifestado su rechazo al lamentar que reciba "con absoluta normalidad" a la representante de un país que está "perpetrando un genocidio contra el pueblo palestino".

Todo lo que implique a Israel levanta polvareda y las Corts, representación de la ciudadanía valenciana, no es una excepción. Se ha visto en numerosos debates en el hemiciclo, donde PP y Vox han rechazado cualquier iniciativa de apoyo a Palestina pese a las más de 60.000 personas asesinadas, se notó especialmente en lo relativo con la flotilla humanitaria a Gaza del pasado verano en la que participó uno de los diputados de Compromís, Juan Bordera, y este martes, la recepción de la embajadora del país hebreo en España no ha quedado libre de quejas.

Así, en un comunicado de la portavoz adjunta de los valencianistas, Isaura Navarro, ha expresado su rechazo ante este encuentro calificándolo de "absoluta vergüenza". “Que la presidenta de una institución tan importante como las Corts se haya reunido en el parlamento valenciano con la embajadora de Israel con absoluta normalidad, como si no estuvieron asesinando, perpetrando un genocidio contra el pueblo palestino, como si no estuvieran cayendo las bombas en el Líbano, como si Isarel fuera un país democrático, con plena normalidad, es una absoluta vergüenza”, ha indicado.

En la reunión, Massó ha sido acompañada por la vicepresidenta segunda de la Mesa, Magdalena González, del PP, lo que para Navarro "demuestra la carencia de humanidad que tienen tanto Partido Popular como Vox”. “No tienen corazón, no tienen humanidad y no tendrían que estar ostentando una representación tan importante como es la de las Cortes Valencianos, que tiene que ser la representación de todo un pueblo, un pueblo que sí que está indignado con el genocidio que se está perpetrando ahora mismo contra el pueblo palestino”, ha concluido Navarro.

Por su parte, en la comunicación oficial del parlamento valenciano, es explica que la presidenta y embajadora han intercambiado impresiones sobre la política y actualidad autonómica, nacional e internacional. De hecho, Massó ha agradecido la visita de la embajadora en funciones de Israel que, según ha indicado, "refuerza los canales de diálogo y la cooperación entre instituciones y ayudan a normalizar relaciones entre dos países democráticos", una referencia contra la que precisamente había cargado Compromís.

Otras visitas

Las Corts no es el único paso de la embajadora en funciones israelí por las instituciones valencianas. También tiene previsto acudir al Ayuntamiento de València, gobernado por María José Catalá. Para esta visita, el equipo municipal de PP y Vox han contratado la confección de una bandera de interior con el objetivo de “promover las relaciones internacionales de la ciudad de València”, algo que se ha hecho a través de un contrato menor adjudicado a la empresa Abbe Global por un importe de 71,50 euros (IVA incluido).

Erlich lleva casi nueve meses ejerciendo como embajadora en funciones en España debido a las malas relaciones entre el Gobierno central y el israelí, que llamó a consultas a su representante titular. De hecho, Erlich es formalmente la encargada de Negocios de la embajada en Madrid. La anterior visita de una embajadora israelí a las instituciones valencianas fue en septiembre de 2022, algo más de un año antes de los ataques del 7 de octubre y la ofensiva israelí que ha sepultado Gaza causando más de 60.000 muertos y la condena internacional alertando de "genocidio". Entonces se reunió con Ximo Puig en el Palau de la Generalitat, una reunión que generó cierto malestar interno en el Botànic.