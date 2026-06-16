La Diputación de Valencia reprueba a la vicepresidenta Enguix a petición de PSPV y el 'aval' de Vox

Tirón de orejas a la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, de Ens Uneix. La sesión plenaria de junio de la corporación ha reprobado a Enguix a petición del PSPV, con el apoyo de Compromís y la abstención de Vox, habitual socio del PP. Esa extraña alianza, con 14 votos de la izquierda, se ha impuesto a los 13 que suman el PP y Ens Uneix, socio minoritario del ejecutivo provincial que ve en la votación de este martes algo más que una censura a la dirigente del partido municipalista, sino que Vicent Mompó sufre una derrota que cierra casi por completo las puertas para aprobar un nuevo presupuesto en 2026.

Lo que empezó como un acercamiento de Mompó al PSPV, principal partido de la oposición, para sacar adelante las cuentas de este año ha acabado en una amonestación simbólica contra la vicepresidenta. Cosas de la política, cuando el pacto entre socialistas y el gobierno provincial parecía cercano, el Consell presentó los suyos con el aval de Vox, en los que aseguró incluir la "prioridad nacional", motivo por el que el grupo que dirige Carlos Fernández Bielsa se desmarcó de cualquier negociación. Tras ello, Enguix bloqueó el reparto de una serie de ayudas que beneficiarían a grandes municipios, en manos de alcaldes socialistas, y la situó como condición de las cuentas.

En ese contexto, Bielsa presentó la semana pasada una moción en la que reclamaba la "reprobación de la vicepresidenta primera por sus reiteradas declaraciones y maneras de proceder basadas en la arbitrariedad, el clientelismo y la amenaza política para otorgar las ayudas y los fondos públicos de la institución provincial". "Esta moción goza de una legitimidad y representatividad extra, recoge el malestar de la mayoría de alcaldes y alcaldesas, incluido los del Partido Popular, que sufren en silencio el uso injusto de los recursos de esta diputación", ha expresado este martes el propio Bielsa.

Su intervención ha unido a Enguix y a los 'populares', con intervención de los dos máximos responsables del ejecutivo provincial. "Están haciéndonos un favor, han situado a su partido y a todos los que se suman a esta reprobación contra los intereses de Ontinyent y la Vall d'Albaida", ha respondido la afectada de la reprobación quien ha recordado que los socialistas ya son "la tercera fuerza y bajando" en la comarca. "Atacan a este gobierno porque funciona, llevamos ya tres años de idilio, al principio por dinero, pero continúa para beneficio de la diputación", ha indicado Mompó.

En el éxito de la reprobación a Enguix, además del apoyo de los socialistas y de Compromís ("la vicepresidenta Enguix habla impunemente de sumisión a los que callan y de castigar a los que levantan la voz y eso no es municipalismo, es caciquismo", ha dicho su portavoz, Dolors Gimeno), ha jugado un papel determinante Vox, a quien la aritmética de la institución provincial daba en esta ocasión la llave de la votación. Los voxistas no han querido ir de la mano de la izquierda, pero con la abstención de sus dos representantes han permitido que la iniciativa salga adelante, evidenciando así la minoría del gobierno de Mompó con Ens Uneix y el malestar que ha generado en este partido que el dirigente del PP explorara un acuerdo con el PSPV para aprobar los presupuestos.

El enfado de los voxistas

De hecho, la formación ha reprochado al dirigente popular que haya “preferido mendigar a la izquierda antes que sentarse [a negociar las cuentas] con Vox”. Según explica el partido en un comunicado, esta moción pone de manifiesto “el profundo deterioro político e institucional al que han conducido años de pactos, intercambios de intereses y estrategias de poder alejadas de las preocupaciones reales de los valencianos”.

En Vox nunca ha gustado la alianza de Mompó con los municipalistas, a quienes ha dado carta blanca en sus áreas de gobierno, desde las que han impulsado medidas en favor del valenciano o de la memoria histórica. Y así lo recuerda el partido de Abascal, que afea al líder provincial del PP que tiene “un socio de izquierdas metido en el gobierno” y que “usa el presupuesto como arma arrojadiza” y “les ataca en cuanto tiene ocasión”. Por todo ello, recomienda al PP de Mompó que “asuma las consecuencias de sus complejos”.

Noticias relacionadas

Vox señala que las declaraciones de Enguix por las que el PSPV presentó la petición de reprobación “son incompatibles con los principios de igualdad, objetividad y neutralidad” que deben regir el funcionamiento de las administraciones, y no esconde su enfado por haber sido orillado por el PP de Mompó en la negociación presupuestaria. Así, el portavoz voxista en la corporación, Sergio Pastor, ha tratado de extender el golpe recibido este martes al propio Mompó y ha señalado que “el verdadero fracaso” lo recibe “el gobierno de esta diputación”. Reprocha Pastor que en plena tramitación de unas cuentas “clave”, el PP “ni se ha molestado en llamar a Vox, ni en preguntar ni en sentarse a negociar absolutamente nada”.