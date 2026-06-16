La Conselleria de Educación retoma la negociación con el profesorado una semana después del rechazo masivo al "acuerdo global"

La Conselleria de Educación retoma la negociación con el profesorado, una semana después del fin de la negociación con el rechazo mayoritario al "acuerdo global" y de la suspensión de la huelga indefinida de docentes. Lo hará este jueves con una nueva mesa sectorial a la que ha convocado a los sindicatos con un único punto del orden del día: "Seguimiento/continuidad de la negociación. Bloque Inclusión Educativa". Es cierto que la suspensión del paro es parcial y podría retomarse en septiembre y, ante eso, Educación ha sorprendido con la convocatoria de la mesa para el jueves a las 9.30 horas. La negociación se retoma excluyendo del orden del día algunos de los asuntos con más desencuentro como las ratios o plantillas.

Todo indica que la Generalitat ha decidido seguir negociando ante los posibles paros en septiembre que coincidirán con convocatorias en otras comunidades autónomas. Un 55 % del profesorado se muestra a favor de seguir con las protestas coincidiendo con el inicio del próximo curso. Al finalizar la negociación, la consellera Carmen Ortí anunció que se convocarían mesas ordinarias para seguir tratando temas que afectan al ámbito educativo, pero esto supone retomar la negociación. La convocatoria es telemática y, según explican los sindicatos, no hay documentación adjunta que se pueda trabajar o consultar antes de la misma.

En la consulta celebrada la pasada semana, el 70 % de los docentes que participaron en la misma se manifestaron en contra de la propuesta en inclusión educativa con 18.200 votos negativos, y solo un 30% a favor, con 7.992 síes. En contraposición, el tema de la simplificación administrativa era el que concitaba mayor consenso. En concreto, un 82% de los que votaron en contra del acuerdo en su totalidad en la consulta hecha al profesorado la semana pasada, sí estaba a favor de aprobar el punto referente a la reducción de la burocracia. Ha recibido 21.500 síes frente a 4.600 noes, un 18%.

La convocatoria llega un día después de la denuncia de CCOO -a la que se suma también STEPV- del supuesto control horario que quiere imponer Educación durante el mes de julio en los centros educativos, algo que fuentes oficiales de la Conselleria negaron ayer lunes. Y tras cinco semanas de conflictividad en el ámbito educativo. La huelga indefinida de docentes, iniciada el pasado 11 de mayo de 2026 y suspendida provisionalmente el 11 de junio, se ha extendido durante 32 días y 23 jornadas lectivas completas con manifestaciones multitudinarias en la calle que han puesto a prueba la capacidad de negociación de la nueva consellera de Educación, Carmen Ortí, y desatado las críticas hacia el actual 'president', Juanfran Pérez Llorca, situando la educación en el centro del debate político y social.

No generalizado

El "no" fue generalizado en el resto de puntos de la propuesta. En Formación Profesional, por ejemplo, un 78% de los votos son en contra del bloque, aunque solo son 2.800, y el 22% restante son a favor, aún menos, 792.

Son más docentes los que han votado sobre el punto de inclusión educativa. Un 70% de los que han contestado se ha manifestado en contra de la propuesta, con 18.200 votos negativos, y solo un 30% a favor, con 7.992 síes. Algo más ajustado ha quedado el resultado sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo parcial en infraestructuras educativas: un 46% (12.000 docentes) estarían a favor y un 54% (14.200) en contra.

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El punto de plantillas y personal docente ha recibido menos apoyo: 22% de votos a favor y un 78% de votos en contra, es decir, 5.700 sufragios favorables y 20.400 en contra. El porcentaje es relativamente similar en el bloque de ratios: un 30% lo firmaría pero un 70% no. La correlación de fuerzas en este punto es de 7.800 frente a 18.400.