El calor no da tregua: València encadena una semana de noches tropicales y la Aemet avisa de que lo peor está por llegar.

Dormir en València se ha convertido en una misión casi imposible durante la última semana. El tiempo en València viene marcado por una sucesión de noches tropicales (aquellas en las que el termómetro no baja de los 20 °C) que están asfixiando a los vecinos de la capital valenciana antes incluso de la llegada oficial del verano. La última madrugada, la del lunes 15 al martes 16 de junio, ha vuelto a dejar valores sofocantes, consolidando una tendencia al alza que los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirman día a día.

La última noche en València: récord de la Comunitat Valenciana

La pasada noche del 15 de junio ha sido especialmente dura para el descanso. La temperatura mínima en València se situó en los 20.8 °C a las 06:40 horas. Este valor no solo convirtió la madrugada en una noche tropical de manual, sino que supuso la temperatura mínima más alta registrada en toda la Comunitat Valenciana durante esa jornada.

Durante las horas centrales del día, el calor tampoco dio tregua en la ciudad, alcanzando una máxima de 34.4 °C a las 15:40 horas. No obstante, el récord absoluto del día en el territorio valenciano se lo llevó Orihuela, donde los termómetros escalaron hasta los 35.9 °C a las 17:00 horas.

La última noche en València: récord de la Comunitat Valenciana. / Aemet

Balance de una semana asfixiante

Aunque el pico de bochorno nocturno se ha vivido en las últimas horas, la ciudad registra noches tropicales desde el pasado martes 9 de junio. A continuación, repasamos cronológicamente cómo ha evolucionado el termómetro en esta racha de calor:

Martes 9 de junio: La semana comenzó ya con valores tropicales. València registró una mínima de 20.7 °C a las 07:00 horas y una máxima de 26.7 °C. En el resto de la Comunitat Valenciana, Alicante marcaba la mínima más alta (22.2 °C) y Benidorm la máxima (31.3 °C).

La semana comenzó ya con valores tropicales. València registró una mínima de a las 07:00 horas y una máxima de 26.7 °C. En el resto de la Comunitat Valenciana, Alicante marcaba la mínima más alta (22.2 °C) y Benidorm la máxima (31.3 °C). Miércoles 10 de junio: Segunda noche consecutiva sin bajar de la barrera de los 20 °C, con una mínima de 21.1 °C a las 04:10 horas en la capital. Alicante volvió a liderar el techo de las mínimas (21.7 °C) y Elx el de las máximas (30 °C).

Segunda noche consecutiva sin bajar de la barrera de los 20 °C, con una mínima de a las 04:10 horas en la capital. Alicante volvió a liderar el techo de las mínimas (21.7 °C) y Elx el de las máximas (30 °C). Jueves 11 de junio: Un pequeño respiro diurno (máxima de 25.4 °C), pero el ambiente nocturno se mantuvo pesado con 19.3 °C de mínima en València a las 06:50 horas. Alicante rozó la noche ecuatorial a las doce de la noche con 21.5 °C, mientras que Ademuz marcaba una máxima interior de 31.2 °C.

Un pequeño respiro diurno (máxima de 25.4 °C), pero el ambiente nocturno se mantuvo pesado con de mínima en València a las 06:50 horas. Alicante rozó la noche ecuatorial a las doce de la noche con 21.5 °C, mientras que Ademuz marcaba una máxima interior de 31.2 °C. Viernes 12 de junio: València volvió a encabezar el ranking de noches incómodas. Sus 19 °C de mínima a las 07:20 horas fueron la mínima más alta de la Comunitat Valenciana , en un día donde Jalance lideró las máximas con 31.3 °C.

València volvió a encabezar el ranking de noches incómodas. Sus de mínima a las 07:20 horas fueron la , en un día donde Jalance lideró las máximas con 31.3 °C. Sábado 13 de junio: Fue la noche más fresca de todo el periodo. El termómetro bajó hasta los 18.4 °C a las 07:00 horas en València. Miramar registró la mínima más alta del territorio (18.8 °C) y Atzeneta del Maestrat la máxima diurna (33.3 °C).

Fue la noche más fresca de todo el periodo. El termómetro bajó hasta los a las 07:00 horas en València. Miramar registró la mínima más alta del territorio (18.8 °C) y Atzeneta del Maestrat la máxima diurna (33.3 °C). Domingo 14 de junio: El calor nocturno regresó con fuerza. La mínima en la capital valenciana volvió a rebasar la frontera tropical con 20.4 °C a las 07:20 horas. Almassora anotó la mínima autonómica más alta (20.7 °C) y Jalance volvió a destacar con una máxima de 34.3 °C.

Aemet avisa de días aún más calurosos en la Comunitat Valenciana. / Miguel Angel Montesinos

Aemet avisa de días aún más calurosos

Si la última semana ha resultado complicada para conciliar el sueño, las perspectivas a corto plazo no mejoran. Según ha advertido la Aemet través de sus canales oficiales, los días asfixiantes no han hecho más que empezar. El pronóstico meteorológico contempla la entrada de una masa de aire cálido que provocará un repunte generalizado de las temperaturas máximas en gran parte de la Comunitat Valenciana.

Este escenario garantizará que las noches tropicales en València sigan instaladas en el mapa meteorológico de las próximas jornadas, obligando a los ciudadanos a mantener las persianas bajadas y los ventiladores encendidos.