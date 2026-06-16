La moda del boxeo repunta en València con la primera tienda con ring propio en España

El boxeo en España está atravesando un momento de resurgimiento y sobre todo, transformación. Vivió su punto culmen en los años 70 y ahora, con la nueva tendencia al fitness y los entrenamientos masivos, parece que este deporte está experimentando una segunda vida.

Un ring de boxeo mientras compras en València

Una propuesta única para los amantes del boxeo llega a València, su propio ring de boxeo dentro de una tienda especializada. Tal y como un probador de ropa, este espacio innovador servirá para que los clientes prueben el ajuste y rendimiento del equipamiento que ofrece los productos de la tienda para una experiencia de compra más completa e informada que nunca.

Este ring pionero en España llega a la ciudad gracias a la firma valenciana Echeleku Boxeo, una empresa concebida desde el amor a esta disciplina. Su fundador, Javier Echaleku, fue boxeador durante más de 30 años y en 2024 creó su primer prototipo para en año y medio ya tener una línea completa de guantes, cascos y ropa técnica de boxeo. Ahora apuesta por no una tienda donde ofrecer sus productos, sino por una oportunidad para que València siga explorando el "noble arte" del boxeo de una forma diferente e interactiva.

Auge en los gimnasios y como deporte

Hasta hace poco, el boxeo se había codeado amistosamente en los gimnasios con otras disciplinas de combate como el kickboxing y muay thai. Pero el boxeo es el deporte de contacto por excelencia en nuestro país.

Actualmente, se ha dejado de concebir el boxeo como un deporte violento, asociado a clases marginales o únicamente para hombres para posicionarse como una gran demanda en los centros deportivos para su práctica profesional pero mayoritariamente para el entrenamiento hacia mejorar la condición física o liberar estrés sin necesidad de competir.

Su popularidad cayó en picado en su mejor momento hace casi ya cinco décadas por la pérdida de seguimiento por los medios, ahora el interés mediático nace además por veladas espectáculo como la Barcelona Boxing Nights o la famosa cita anual de boxeo organizada por el youtuber Ibai. Tampoco se puede dejar pasar en el panorama actual el nombre de Ilia Topuria, quién con su doble nacionalidad y talento en el ring ha llevado a España a la élite mundial del boxeo y al deporte hacia un boom en los gimnasios españoles.

La moda del boxeo en la Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana, el boxeo está consiguiendo una popularidad masiva al consolidarse como una disciplina recreativa muy demandada. Y es que València es considerada como una de las capitales del boxeo en España por su profunda tradición histórica y ser "cuna de boxeadores" al ser la región que más campeones de la disciplina ha aportado históricamente. Es entonces que los antiguos y humildes gimnasios de la ciudad conviven ahora con los nuevos, más modernos y con servicios premium, pero con una pasión por el deporte que no ha decaído sino que se ha intensificado.

El boxeo valenciano celebra su centenario en Albuixech | FOTOS DE FEDERACIÓN DE BOXEO / eduardo enric. albuixech

Promotoras locales y la propia Federación de Boxeig de la Comunitat Valenciana se encargan de mantener vivo el boxeo con veladas de diferentes niveles de la disciplina. Junto a además, la irrupción de grandes eventos en recintos de tal magnitud como el recién estrenado Roig Arena y también, pequeñas pero importantes propuestas como la de Echeleku Boxeo con su propio ring son las que labran el futuro del boxeo en la ciudad de València.