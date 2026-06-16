Las noches tropicales son una realidad en la Comunitat Valenciana

El calor acecha a cualquier hora del día en la Comunitat Valenciana con amenaza de temperaturas desorbitadas en cualquier pronóstico de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología). Sumado al sofocante día, la alerta de calor se traspasa a la noche con las inminentes noches tropicales que no suelen dejar descansar a nadie.

¿Qué es una noche tropical?

Una noche tropical es una noche en la que la temperatura mínima no desciende de los 20º. Las temperaturas mínimas nocturnas para principios de verano en la Comunitat Valenciana suelen estar entre los 16º-18º, mientras que en el pico del verano estas ascienden a los 22º por la noche. Debido a la alta humedad mediterránea es común que en el periodo estival se den estas noches tropicales.

El junio del año pasado se convirtió en el más cálido registrado en España, tanto en máximas como en mínimas, según la Aemet. Y ahora ciudades en las que dichas temperaturas serían más que inusuales hace algunos años, como València, sufren de estas noches en las que el calor dificulta el descanso. Pero hay otras noches en las que el termómetro se volverá loco y nosotros con él, las noches tórridas y noches ecuatoriales.

Las noches tropicales, tórridas e infernales son cada vez más frecuentes / Agencias

Noche tórrida y noche ecuatorial

En contraste con la noche tropical que no desciende de los 20º, la noche tórrida es la que su temperatura mínima no bajará de los 25º. Esta diferencia de apenas cinco grados centígrados marca aún más el factor extremo al dormir en esta ola de calor y que para grupos vulnerables como mayores, niños o pacientes de enfermedades crónicas ya se puede considerar riesgo para la salud.

Bautizada así por traer las temperaturas características de las zonas ecuatoriales del planeta con sus altibajos térmicos de día y de noche, están las aún más peligrosas noches ecuatoriales. Una noche ecuatorial se entiende como la noche en que la temperatura mínima no descenderá de los 26º o 27º. Se trata de un verdadero calor nocturno al tratarse de las temperaturas mínimas que son normales de darse durante el día en la Comunitat Valenciana en pleno verano.

Consejos para estas noches extra cálidas

Para sobrevivir a estas noches de extremo calor, el objetivo principal será enfriar el cuerpo y sobre todo el entorno donde se va a dormir. Puedes conseguirlo aplicando estos consejos:

Preparación de la habitación a puerta cerrada

Habría que aislar la habitación donde se previene dormir cerrando las ventanas y bajar las persianas para evitar el efecto invernadero por el cual se estaría reteniendo el calor de las horas de sol. Pero sería conveniente abrir las ventanas en horas estratégicas de aire fresco, como a primera hora de la mañana y al anochecer.

Higiene del cuerpo y del sueño especiales

Las duchas frías son lo que más apetece en verano, pero es preferible ducharse con agua tibia antes de acostarse. Si fuera con agua fría, esta retendría el calor en el interior del cuerpo, consiguiendo justo lo contrario que se busca. A la hora de irse a la cama, convendría que las sábanas fuesen de algodón o lino para absorber la transpiración al dormir. Al igual que el pijama, que debería ser ligero y de algodón.

Alimentación e hidratación con cabeza

Cenar ligero es lo recomendable incluso de normal, pero en verano pasa a ser una prioridad. Nada de cenas copiosas y menos calientes, grasosas o picantes, ya que la digestión eleva la temperatura del cuerpo. La hidratación por su puesto es imprescindible durante el día, pero siempre con agua. Las bebidas con alcohol y cafeína solo harán que dificultar el descanso al alterar la temperatura corporal mientras se duerme.

Los mejores amigos con los que hay que saber jugar: los electrodomésticos

Si eres uno de los bendecidos con aire acondicionado este verano y quieres gozar de su correcto uso por la noche, prográmalo a una temperatura moderada de entre 23º y 25º. No hay que abusar del gustoso aire fresco, ya que una temperatura muy baja durante mucho tiempo provocaría choques térmicos que pueden causar sequedad en la garganta y favorecer el contagio de virus.

Si no tienes aire acondicionado, el ventilador siempre está como alternativa. Muchos de estos tienen un modo noche o sleep, perfecto y silencioso para dormir. Aún así, es recomendable que el ventilador no apunte directamente al cuerpo, que este esté en modo giratorio y programar su apagado automático tras dos o tres horas en funcionamiento.