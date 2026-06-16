Un nuevo miembro en la Real Academia de la Historia doctorado en la UV

La Real Academia de la Historia ha recibido a un nuevo académico doctorado por la Universitat de València (UV). Se trata de José Luis Sánchez García, quien accede a la institución por su "amplia trayectoria investigadora y académica" especialmente en el "estudio y difusión de la Historia", como se destacó en la presentación, en la que se destacó su "sólida formación intelectual".

Sánchez García es Doctor en Filosofía Pura por la Universidad Lateranense de Roma y Doctor en Ciencias de la Educación en Ciencias de la Educación por la Universitat de València (UV); y ha desarrollado una extensa trayectoria en la Universidad Católica de València, institución de la que fue uno de sus impulsores.

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En el acto en el que recibió la distinción, expresó su agradecimiento a la institución por "la confianza depositada" y manifestó "su voluntad de colaborar activamente en la promoción del conocimiento histórico y la investigación científica". Además, subrayó la importancia de "la búsqueda de la verdad histórica" como "una tarea racional, crítica y documentada" con el objetivo de "comprender con mayor profundidad la trayectoria del ser humano y de las sociedades".