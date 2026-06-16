El PSPV pide a la jueza de la dana que testifique el conseller de Infraestructuras tras conocer el chat del Consell

Los mensajes del grupo de Whatsapp del Consell del día de la dana, entregados la semana pasada por la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, siguen teniendo réplicas. El PSPV ha pedido a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana que llame a testificar al actual vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, tras conocerse aquel chat en el que Martínez Mus ya era responsable de la Conselleria de Infraestructuras, Medio Ambiente y Territorio y, por tanto, de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Según recoge el PSPV en su escrito, de los mensajes aportados constan archivos y actualizaciones de mensajería emitidos por Martínez Mus en los que remite informes de incidencias titulados 'Estado Carreteras 9h'; 'Estado Carreteras 14h'; así como posteriores comunicaciones nocturas -a las 20.37 horas y las 20.51 horas- alertando de situaciones críticas en las infraestructuras de la Generalitat, como el aislamiento de la sede de FGV. También envió un último informe sobre el estado de las carreteras a las 22.22 horas.

A juicio del PSPV, resulta "pertinente" la declaración de Martínez Mus en el juzgado para que aclare "extremos" como el conocimiento preciso y la información de la que disponía respecto al colapso progresivo, corte y anegación de las vías y carreteras de la provincia a lo largo del día 29 de octubre de 2024, a la vista de los sucesivos informes técnicos remitidos; los cauces institucionales, el momento temporal exacto y los términos en los que dicha información de gravedad, especialmente las relativas a vías de comunicación indispensables, fue trasladada y comunicada a la Dirección de la emergencia.

Asimismo, reclama su testimonio a fin de esclarecer el alcance de sus propias manifestaciones escritas vertidas en el grupo de WhatsApp a las 20.37 horas, donde advertía de que "el puesto de mando se ha visto afectado en toda su operativa", para determinar de qué modo afectó ello a la capacidad de respuesta y evacuación de los ciudadanos afectados.

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Así pues, ante esa petición, la jueza ha preguntado a la vicepresidenta Camarero si aporta voluntariamente los archivos adjuntos del grupo de WhatsApp del Consell antes de resolver sobre la solicitud de la acusación particular que ejerce el PSPV. Esta aportación voluntaria se podrá realizar mediante la remisión de esos adjuntos por correo electrónico a las diligencias previas. La pasada semana la magistrada ya acordó unir a la causa el contenido de ese chat, que comenzó el día de la dana, a primera hora, con unos mensajes del expresident de la Generalitat Carlos Mazón que trasladaba a sus consellers que había que "inundar" de datos los medios de comunicación porque eso es algo que "desprende sensación de estar alerta que te cagas".