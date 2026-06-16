Redes Sociales
Súmate a la nueva página de Facebook de Levante-EMV
El diario amplía su presencia en redes sociales para acercar la actualidad valenciana a través de newsletters exclusivas y contenidos multimedia
En Levante-EMV estamos construyendo una gran comunidad de lectores y no queremos que te quedes fuera. Por ello estamos ampliando nuestra presencia en redes sociales y también nuestros servicios exclusivos para usuarios registrados y suscriptores, como nuestras newsletters de autor.
No te pierdas detalle de nuestras novedades para estar al día de la actualidad valenciana de la mano de las mejores firmas y contenidos. Como parte de esta comunidad y para que no te pierdas nada te recomendamos que nos sigas en nuestra nueva página de Facebook. Puedes clicar directamente aquí para seguirnos y leer las mejores informaciones. Recuerda que si nos sigues, podrás ver directamente en tu feed de noticias, las informaciones que a diario elaboramos, junto con videos, historias y carruseles con contenido multimedia.
- Visto para sentencia el acuerdo educativo: los docentes votan en los próximos días la propuesta de Conselleria
- Última hora del estado de salud de Jorge Bellver: en estado muy grave tras ser operado de un ictus
- El profesorado denuncia que la Conselleria de Educación pretende controlar su horario en julio tras cinco semanas de huelga
- Qué día y a qué hora se sabrán las notas de las PAU de 2026
- El tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet prevé un vuelco meteorológico de cara al fin de semana
- Los docentes votan suspender la huelga indefinida y rechazan el acuerdo con Conselleria
- Publicado el calendario escolar 2026-2027 de la Comunitat Valenciana: el curso empezará el 9 de septiembre y acabará el 18 de junio
- Guillem, el mejor alumno de las PAU en la UPV que estudiará Filosofía: “Las humanidades hacen que merezca la pena vivir la vida”