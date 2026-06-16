Súmate a la nueva página de Facebook de Levante-EMV

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  4. Qué día y a qué hora se sabrán las notas de las PAU de 2026
  5. El tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet prevé un vuelco meteorológico de cara al fin de semana
  6. Los docentes votan suspender la huelga indefinida y rechazan el acuerdo con Conselleria
  7. Publicado el calendario escolar 2026-2027 de la Comunitat Valenciana: el curso empezará el 9 de septiembre y acabará el 18 de junio
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