Tirón de orejas de los agentes sociales a Pérez Llorca y Arcadi España por la falta de entendimiento

La reunión entre Juanfran Pérez Llorca y Arcadi España de este lunes ilustró la falta de entendimiento y la distancia existente entre el Consell y el Gobierno. Pese a la buena sintonía y la imagen de cordialidad, popular y socialista no cedieron en nada y el encuentro acabó sin avances en financiación, el gran tema sobre la mesa. Esa falta de acuerdos propició que los agentes sociales valencianos, que llevan tiempo reclamando diálogo y pactos a ambas partes, dieran un tirón de orejas a las dos administraciones: a la autonómica por rechazar acudir a las bilaterales que propone Moncloa para negociar el nuevo modelo; y a la central por su negativa a un fondo de nivelación que compense el déficit de recursos hasta reformar la ley.

Los dirigentes de UGT, CC OO y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que se reunieron con Arcadi España tras el encuentro de este con Llorca en el Palau, han pedido al Gobierno central y a la Generalitat que se sienten a negociar el nuevo modelo de financiación autonómica y la condonación de la deuda de la Comunitat Valenciana, a partir de una propuesta del Ejecutivo central que consideran "mejorable" y sobre la que instan a trabajar a ambas administraciones.

El secretario general de UGT, Tino Calero, ha lamentado que la valenciana es "una comunidad pobre que se ve obligada a contribuir como una comunidad rica porque tenemos un modelo de financiación caducado en el año 2014, que penaliza a nuestra comunidad y que ha generado una deuda de más de 64.000 millones de euros". Calero ha pedido al ministro "celeridad" para que la propuesta de reforma del modelo de financiación "salga a la luz lo antes posible" y ha señalado que la propuesta es una "mejora evidentemente sustancial del actual modelo de financiación, pero que desde luego tendrá que ser mejorada".

Diálogo "en todos los foros"

Asimismo, ha insistido en que "no sería entendible por el conjunto de valencianas y valencianos que el Consell no se aveniera a hablar en profundidad de esta propuesta del gobierno". Así, ha pedido que lo haga "en todos los foros y en todos los ámbitos, de forma bilateral, de forma multilateral, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y después en el trámite parlamentario que evidentemente se tendrá que desarrollar en las Cortes de España".

El secretario general de UGT ha reclamado al Gobierno el fondo de nivelación transitorio que reclama el Consell del PP, la condonación de la deuda y que la nueva financiación autonómica entre en vigor el 1 de enero del 2027. Para Calero, la propuesta de condonación de la deuda es "positiva aunque insuficiente".

Desde CC OO, su líder Ana García ha destacado que "por fin tenemos una propuesta de modelo de financiación que empieza a hacer justicia" para la Comunitat Valenciana tras muchos años de infrafinanciación, y ha puesto en valor que los casi 3.700 millones de euros planteados superan lo que pedía la comisión de expertos. "Serían unos recursos que vendrían muy bien para que haya mejoras sustanciales en la educación pública, en la sanidad y en los servicios sociales", ha destacado.

La responsable de CCOO PV ha pedido al Ministerio de Hacienda "hacer los esfuerzos políticos necesarios" para que la condonación de la deuda "siga creciendo" hasta alcanzar el total de la "deuda ilegítima que ha ido generando nuestra comunidad autónoma por la inflación". Igualmente, García ha pedido al president Pérez Llorca que "se tiene que sentar a negociar con el Ministerio" y que no se pierda en "la bilateralidad y multilateralidad".

La patronal pide ir a la bilateral y que se "escuche al PP"

Por su parte, el presidente de la CEV ha lamentado la "polarización" y "la tensión política" y ha pedido "reunir al Consejo de Política Fiscal "cuanto antes" para que se puedan realizar "aportaciones", y que después la Generalitat negocie con el Gobierno. Asimismo, ha reivindicado el fondo de nivelación transitorio y que se eleve la cifra de condonación de deuda.

"Sí a la negociación, sí a respetar las formas, sí a escuchar al Partido Popular cuando ha dicho lo de la reunión del Consejo de Política Fiscal, pero en el minuto uno tenemos que estar trabajando todos juntos", ha defendido.

Vicente Lafuente ha resaltado que hay "una línea de trabajo encima de la mesa para poder ir desarrollando", si bien considera la propuesta del Gobierno "manifiestamente mejorable". Lafuente ha defendido que "es absolutamente imprescindible una reforma del modelo de financiación" porque la Comunitat Valenciana "está jugando un partido en inferioridad de condiciones" respecto a otras comunidades.

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Esto provoca que, por ejemplo, la Comunitat Valenciana no tenga "capacidad de hacer una política industrial potente" y "carencias" en sanidad y educación, ha lamentado el dirigente empresarial.