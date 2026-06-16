La tortuga número 1.000 vuelve al mar

Una tortuga boba, hembra, de 40 kilos, sin nombre pero con un número claro: ella ha sido la número mil rescatada en l'Oceanogràfic. La encontraron unos pescadores que hicieron lo que hay que hacer: llamar la 112. Y así, tres meses después, este ejemplar ha sido devuelto al mar el día que se presentaba la VII edición de la campaña "Aquí salvamos tortugas", una iniciativa que persigue sensibilizar a la población tras un aumento de esta especie en el Mediterráneo debido al cambio climático y dar a conocer tras dos décadas de trabajo y "esfuerzo colectivo" en la recuperación de fauna marina.

Así, a bordo de uno de los catamaranes de Mundo Marino, primero se presentó la campaña, que tiene como objetivo informar a residentes, turistas y visitantes sobre cómo actuar ante el avistamiento de una tortuga marina herida, en peligro o durante un episodio de nidificación; y después, se llevó a cabo la suelta de la tortuga número 1.000 tras explicar lo que simboliza y lo que conlleva su puesta en libertad. Y es que antes de su liberación, los técnicos le instalaron un sistema de seguimiento por satélite en el caparazón. Este dispositivo permite a los investigadores de la Universidad de Valencia y la Fundación Oceanogràfic monitorizar su supervivencia, estudiar sus rutas migratorias y conocer qué hacen y cómo lo hacen.

Campaña "Aquí salvamos tortugas". / Levante-EMV

De hecho, el responsable del área de conservación del Oceanogràfic, José Luis Crespo, explica que más del 92% de las tortugas que ingresan en el centro de recuperación regresan al mar. "Hoy es una doble celebración; esta tortuga, la número mil del centro de recuperación, representa una segunda oportunidad y el éxito de la unión de todos los que trabajan para que así sea. Y luego está la presentación de la campaña, porque la implicación de la sociedad y saber qué hay que hacer y sobre todo que no hay que hacer, es clave", explica Crepo, tras destacar la implicación de instituciones y de pescadores.

La primera tortuga que "toca" playa

Desde la Universitat de València, Jesús Tomás, añadió que la llegada de tortugas a las costas valencianas es una realidad que va a más. "Lo que hace 15 años era un evento excepcional, hoy es una realidad consolidada debido al cambio climático. El aumento de la temperatura del agua hace que zonas que antes eran frías ahora sean favorables para la puesta de huevos. De hecho, ya se ha registrado este año la primera tortuga que ha 'tocado playa' en la Comunitat Valenciana. Ha sido en Dénia, aunque todavía no sabemos si ha llegado a desovar", afirmó el investigador.

De hecho, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha sido el encargado de devolver a tortuga al mar pero, también, de explicar qué hay que hacer ante la posibilidad de encontrar una tortuga desovando, o los huevos en la playa: "Lo más importante es no hacer fotos con flash, no acercarse al animal y, sobre todo, llamar inmediatamente al 112. Si cada persona pone de su parte, construimos un gran equipo capaz de contribuir a la supervivencia de estos animales. Ayuntamientos, entidades, asociaciones, pescadores y ciudadanos formamos parte de una misma red de protección". Crespo argumentó el porqué es tan importante que el recuerdo quede en la memoria y no en el móvil. "La distancia es vital para que la tortuga complete su ciclo biológico sin estrés", explicó.

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La campaña busca que la sociedad aprenda a convivir con estos animales ya que esta especie "considerada en peligro de extinción en otras partes del mundo", no figura en niveles críticos en el Mediterráneo precisamente por campañas de sensibilización como la que acaba de empezar y por un trabajo de conservación y recuperación que dura todo el año.