¿El 24 de junio es festivo en València? El motivo por el que en 2027 dejará de serlo

Cada año, la noche del 23 al 24 de junio se celebra la Fiesta de San Juan (Nit de Sant Joan) y las playas valencianas se llenan de hogueras y jóvenes festejando, gozando de ser al día siguiente festivo y no tener que preocuparse de ir a trabajar. Pero este 2026 será el último en que la fiesta se alargue, ya que el 24 de junio dejará de ser festivo autonómico el año que viene.

Festivo en 2026, última noche a la luz de la hoguera

El BOE (Boletín Oficial del Estado) establece según el calendario laboral de 2026 que la Comunitat Valenciana será una de las únicas tres comunidades autónomas en tener el 24 de junio como festivo. Así que sí, el 24 de junio de este año es día festivo en la Comunitat Valenciana.

Este año el 23 cae martes y correlativamente el 24 será miércoles, lo que impide un posible puente con el fin de semana que muchos hubiesen agradecido. Además, se trata de un festivo retribuido y no recuperable, lo que implica que los trabajadores disfrutarán de la fiesta de San Juan sin tener que compensar las horas no trabajadas posteriormente. Pero este parece ser el último año que los valencianos tengan este descanso laboral veraniego.

El Consell confirma el calendario laboral de 2027, el 24 de junio dejará de ser festivo

El territorio valenciano sufrirá un cambio respecto a las festividades de la mano de la aprobación del calendario laboral para 2027 al perder destacablemente el 24 de junio como festivo autonómico.

Esta novedad provoca de nuevo polémica entre los trabajadores ante los continuos cambios en dicho festivo como ya sucedió el año pasado cuando la fiesta de San Juan se consideró festivo, pero recuperable.

Aún así, ante la importancia de las Hogueras de San Juan como una de sus fiestas más importantes, Alicante confirma que declarará el 24 de junio de 2027 como festivo local. Al contrario que Valencia, Castellón y el resto de municipios donde el año que viene esta fiesta será un día laborable normal a menos que sus respectivos ayuntamientos estableciesen lo contrario.