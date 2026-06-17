La AVL 'ahorra' con un atril reversible: asume el nuevo azul del Consell pero conserva el rojo histórico

Como son tiempos de escasez en la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que sufre los recortes de la Generalitat a sus fondos, alguien ha pensado que mejor ahorrar. El atril que presidió este miércoles la toma de posesión de los nuevos académicos de la AVL lucía ya el escudo de la Generalitat con el nuevo color institucional, un azul que ha desperado la polémica.

Con todo, era un atril reciclado. Visto desde atrás, aparecía el logo antiguo, con el rojo original de la Generalitat. A menos de un año para las elecciones, quizá alguien ha pensado que mejor mantener un atril reversible, por lo que pueda pasar.

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Escudo de la Generalitat con el nuevo azul oficial. / Levante-EMV

Por cierto, aunque fue un acto solemne el que se ha vivido en el Monestir de Sant Miquel dels Reis, se ha colado una protesta simbólica. Varios de los académicos lucían un lazo verde en solidaridad con sus compañeros en huelga educativa. No ha habido ninguna referencia a este asunto en los discursos.