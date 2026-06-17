La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha acogido los actos institucionales del Día Internacional del Orgullo que se celebra el 28 de junio y que se conmemora en València el próximo sábado para evitar que coincida con los Gay Games que se celebrarán en València del 27 de junio al 4 de julio.

De esta manera, la Delegación del Gobierno reivindica el Orgullo y defiende los principios de libertad y dignidad del colectivo LGTBI. “La Delegación se convierte -ha indicado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé- en un espacio refugio, ese espacio que acoge la pluralidad y la diversidad”.

La jornada ha comenzado esta mañana con el despliegue de la bandera del Orgullo LGTBI en la fachada de la Delegación del Gobierno, por parte de Bernabé y de representantes del colectivo. Ya por la tarde se ha celebrado un conversatorio en el que han participado el coordinador de LAMBDA, Airto Granell; el presidente de Samarucs, Manuel Bernabé; la presidenta de la Peña Valencianista LGTBI, Amparo Ramada, y la presidenta de Chrysallis, Sandra Bayón, y que ha contado con la presencia de las ministras de Igualdad y de Ciencia, Innovación y Universidades, Ana Redondo y Diana Morant, respectivamente.

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En este acto que ha sido presentado por la artista drag, Liz Duzt, ha participado también la xaranga de Dracs, el coro de Samarucs y la Dj Raquel Maravilla.