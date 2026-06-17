La Delegación del Gobierno reivindica el Orgullo
Las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, participan en un acto institucional junto con colectivos LGTBI previo a las celebraciones del fin de semana
Pilar Bernabé despliega la pancarta arco iris en la fachada de la Delegación la fachada de la Delegación del Gobierno, Pilar Bernabé ha desplegado la bandera del Orgullo LGTBI
La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha acogido los actos institucionales del Día Internacional del Orgullo que se celebra el 28 de junio y que se conmemora en València el próximo sábado para evitar que coincida con los Gay Games que se celebrarán en València del 27 de junio al 4 de julio.
De esta manera, la Delegación del Gobierno reivindica el Orgullo y defiende los principios de libertad y dignidad del colectivo LGTBI. “La Delegación se convierte -ha indicado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé- en un espacio refugio, ese espacio que acoge la pluralidad y la diversidad”.
La jornada ha comenzado esta mañana con el despliegue de la bandera del Orgullo LGTBI en la fachada de la Delegación del Gobierno, por parte de Bernabé y de representantes del colectivo. Ya por la tarde se ha celebrado un conversatorio en el que han participado el coordinador de LAMBDA, Airto Granell; el presidente de Samarucs, Manuel Bernabé; la presidenta de la Peña Valencianista LGTBI, Amparo Ramada, y la presidenta de Chrysallis, Sandra Bayón, y que ha contado con la presencia de las ministras de Igualdad y de Ciencia, Innovación y Universidades, Ana Redondo y Diana Morant, respectivamente.
En este acto que ha sido presentado por la artista drag, Liz Duzt, ha participado también la xaranga de Dracs, el coro de Samarucs y la Dj Raquel Maravilla.
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