Dependientes, víctimas de la dana, profesores, taxistas...colectivos agraviados por el Consell llevan su indignación a las Corts

El pleno celebrado este miércoles en las Corts ha reunido en el interior del hemiciclo a casi todos los diputados autonómicos y a buena parte del Consell y, en el exterior, a múltiples colectivos que han aprovechado la cita para llevar su malestar con la Generalitat a las puertas del parlamento. La huelga de docentes se ha suspendido, pero la contestación social sigue en la calle y hasta cinco grupos se han manifestado a lo largo del día ante las Corts, donde entre otros asuntos se iniciaba la tramitación de los Presupuestos. Han protestado trabajadores de servicios sociales, de la educación concertada, víctimas de la dana, taxistas y sindicatos y entidades sociales. En paralelo también ha tenido lugar una manifestación de médicos, que ha finalizado ante el Palau de la Generalitat.

La Plataforma del Sector Social ha lanzado "un SOS social" ante unos servicios sociales "totalmente precarizados" y tres sectores (mayores, discapacidad e infancia) que llevan años esperando unas licitaciones en los centros que no llegan. "Es esencial que nos tiremos a la calle en su defensa porque si pone en riesgo la red de protección, perdemos todos", aseguran.

17/06/2026 El Tercer Sector exige mejoras y lanza un 'SOS social' por los servicios sociales: "Si se pone en riesgo perdemos todos". La Plataforma del Sector Social se ha concentrado este miércoles a las puertas de Les Corts para lanzar 'un SOS social' en demanda de mejoras para trabajadores y usuarios de unos servicios sociales "totalmente precarizados": "Es esencial que nos tiremos a la calle en su defensa porque si pone en riesgo la red de protección perdemos todos". ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA SOCIEDAD JORGE GIL/EUROPA PRESS / JORGE GIL/EUROPA PRESS / Europa Press

Además, y al grito de "lo social no se toca" han exigido más financiación, el desbloqueo de las licitaciones de los centros y un refuerzo de las plantillas para asegurar una atención "digna y de calidad". "Es un sector tan precario que los trabajadores, principalmente mujeres, no aguanta más así, el 80%, según una encuesta piensa en irse", explican.

La investigación "fake" de la dana

Otro de los puntos del día era la votación del dictamen de la comisión de la dana aprobado por PP y Vox, un punto y final a la investigación que las víctimas de la dana, muy molestas con su resolución, no se han querido perder. Varias representantes han podido acceder a las Corts invitadas por PSPV y Compromís.

Rosa Álvarez, presidenta de la asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, ha explicitado ese enfado a las puertas del parlamento, donde ha señalado que su colectivo no espera "gran cosa" de la votación, donde PP y Vox impondrán su mayoría, más allá de "presenciar la vergüenza de que cierren una investigación que ha sido un fake". Álvarez ha vuelto a cargar contra Pérez Llorca y Alberto Núñez Feijóo por mantener a Carlos Mazón en las Corts y por tanto aforado.

La concertada toma el relevo

Por su parte, la enseñanza concertada de la Comunitat Valenciana ha celebrado la tercera jornada de paros parciales, de las tres previstas este mes de junio. Trabajadores y representantes de los sindicatos se han concentrado frente a las Corts para reclamar avances reales en la negociación con la Conselleria de Educación. Los sindicatos de la concertada mantuvieron la semana pasada los días 11 y 12 de junio con la Conselleria, pero consideran que las propuestas siguen siendo insuficientes y reclaman “celeridad” a la administración. Entre las cuestiones prioritarias continúa “un acuerdo digno” de jubilación parcial, la mejora de las plantillas, la reducción de la carga lectiva, las mejoras retributivas para el personal de administración y servicios y el personal complementario, el reconocimiento de los sexenios y el refuerzo de los recursos destinados a la inclusión educativa.

Para este miércoles, la concentrada también ha convocado tres concentraciones simultáneas en València, Castelló y Alicante por la tarde. En el Cap i Casal, de nuevo ante la plaza Sant Llorenç, sede del parlamento valenciano, en Castelló en la plaza de las Aulas y en Alicante en la plaza de la Muntanyeta.

17/06/2026 Protestas de la educación concertada a las puertas de Les Corts. SOCIEDAD / EUROPA PRESS / Europa Press

Taxis y VTC protestan por el mismo decreto

Además de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos, las Corts también debatían la convalidación del nuevo decreto ley de movilidad de la Comunitat Valenciana, una regulación que no gusta ni a taxis ni al sector de las VTC.

Así, varias organizaciones de taxistas han marchado a primera hora por el centro de València para denunciar que la nueva normativa supone la "muerte" de este servicio público por permitir que las VTC presten servicios urbanos. Han arrancado en la plaza Tetuán hasta culminar ante las Corts.

Allí también han acudido a protestar representantes de la parte contraria, las VTC, como el presidente de la asociación MOVVA, Ricardo González, que ha denunciado que la nueva norma "no da seguridad jurídica" y "es una patada hacia adelante, que dentro de dos años habrá que volver a negociar". Este sector denuncia que el TSJCV ya avaló estos servicios urbanos pero que el decreto impone nuevas "restricciones".

Negociar la financiación

Por último, la Xarxa d'Entitats per un Finançament Just ha acudido también a las Corts para reclamar a Pérez Llorca que se siente a negociar con el Gobierno de España un nuevo modelo de financiación "sin dilación, sin posiciones maximalistas y anteponiendo el interés general de la ciudadanía valenciana al rédito partidista".

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Tras una pancarta unitaria con el lema 'Exigim #FinançamentJust', se han congregado representantes de organizaciones cívicas, sindicales, empresariales y sociales valencianas. Entre ellos han estado la secretaria general de CC OO PV, Ana García; el secretario general de UGT PV, Tino Calero, el presidente de la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad Valenciana (CAVE-COVA), Juan Antonio Caballero, y la presidenta de Fampa-València, Elisabet García.