Un diputado del PSPV da 1,48 euros a Vox

A José Díaz, diputado del PSPV, su paso por la tribuna de las Corts le ha costado 1,48 euros. No es que el parlamento valenciano le haya cobrado peaje alguno, sino que ha sido un dinero que él mismo ha querido dejar en la mesa de oradores para que los recogiera la siguiente interviniente, la diputada de Vox, Teresa Ramírez. Obviamente, la transacción monetaria no ha sido ni un pago a cambio de nada ni se ha tratado de un préstamo de solidaridad alguna, sino que ha sido la forma gráfica de mostrar su rechazo a la reforma fiscal del Consell.

En concreto, Díaz ha dejado en la tribuna los 1,48 euros de ahorro medio al mes que tiene la bajada de IRPF incluida por la conselleria en la ley de Acompañamiento a los presupuestos. "¿Qué hace con 1,48 euros al mes?", le ha preguntado cuestionando si le llega para alquilarse una vivienda social, pagar el conservatorio de música, una radiografía de cadera o incluso instalarse una alarma. "Aquí se los dejo, no se los gaste todo de uno", ha añadido criticando que en ese ejemplo estaba la trampa de la reforma fiscal: "Regalan unas monedas y recortan lo que importa".

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Las monedas del diputado socialista han estado ahí un tiempo porque la citada Ramírez ha preferido no tocar el dinero por si era de algún caso de corrupción. "El dinero no lo voy a tocar porque no sé de dónde viene, si es dinero de Ferraz o de Zapatero", ha indicado con sorna la parlamentaria voxista. Tampoco lo ha tomado la diputada del PPCV, Carmen Contelles, que también ha provocado la ironía de Díaz: "Debe ser la única vez que alguien del PP no se queda con un dinero que no es el suyo".